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andr83 За пост начислено вознаграждение
Prograde Digital анонсирует карту памяти CFexpress 4.0 Type B третьего поколения емкостью 1,3 Тб
Компания Prograde Digital рассказала о своей новой карте памяти CFexpress 4.0 Type B объемом 1,3 Тб.

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Компания ProGrade Digital Inc., основанная с целью предоставления цифровых карт памяти профессионального уровня и решений для рабочих процессов высочайшего качества, представляет третье поколение карт памяти CFexpress Type B Cobalt-класса с новой емкостью 1,3 ТБ. Это новое поколение обладает тем же лучшим в отрасли качеством, что и карты текущего поколения ProGrade емкостью 325 ГБ и 650 ГБ текущего поколения, но теперь использует соединение PCIe Gen 4 с интерфейсом хост-контроллера NVMe 1.4c. Карты CFexpress Cobalt третьего поколения от ProGrade Digital полностью соответствуют только что выпущенной спецификации CFexpress 4.0 и обеспечивают скорость чтения до 3400 МБ/с, скорость пакетной записи до 3000 МБ/с и постоянную скорость записи до 2800 МБ. /s — идеально подходит для приложений захвата видео кинематографического уровня с самым высоким разрешением. 

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«Как и в предыдущих поколениях карт памяти класса Cobalt, внедрение нашей карты CFexpress Cobalt 3-го поколения с емкостью 1,3 ТБ обеспечивает дополнительное пространство и беспрецедентную производительность, необходимые для захвата видео с самым высоким разрешением», — сказал Уэс Брюэр, основатель и генеральный директор ProGrade Digital. «Наше внедрение технологии контроллера PCIe Gen 4 в сочетании с будущими высокоскоростными считывателями USB4 позволит увеличить скорость в 3 раза, обеспечивая резкое сокращение времени обработки рабочего процесса».

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##ssd #prograde digital
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DIP48
15:17
Армяне любят кричать, что Россия им обязана. Но что и они России тоже тогда обязаны как то вспоминать сильно не любят. И еще ...Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха три десятка лет. ...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
15:15
Какие обязательства, родной ? Так это оказывается Россия не признавала независимость Нагорного Карабаха три десятка лет ? Может быть это Россия подписала в Праге заявление с признанием Алма-атинской д...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
15:13
Причем "мудрый" армянский народ выбирал этого Пашиняна дважды. Кандидат от народа, так сказать.))) Если кто хочет утонуть, спасать того бесполезно. Аминь.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:13
Аж смешно, что это пишет сало-бот ))) А чо не на фронте?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
DIP48
15:12
Что то от государства Армения не было ни малейшей помощи России в СВО. Даже на словах, которые ничего не стоят, про дела уже не говорим. Так что армяне идут лесом. Союзники.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Yilec
15:12
Пашинян такой же гробовщик Армении, как Зеля Украины.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Deneb inside
15:11
Бот, мой аккаунт с 2008 года на оверах, а кто ты есть щегол?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Apsheronsky tchai
15:09
Да. Армения – это Израиль наоборот. Израиль задумывался чтобы собрать евреев воедино, а Армения наоборот, расселяет своих по всему миру. Очень редко из этого что-то хорошее получается, System of a Dow...
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Белый Орёл
15:09
Сам себя не похвалишь... никто и не заметит?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Deneb inside
15:09
Все хорошо в твоем тексте, я даже скопирую его и вставлю лишь с одной правкой, но как меняется смысл)) "У этого народа когда ни будь просветление в мозгах наступит? РФ можно помочь. Один удар "Кинжал...
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
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