Компания Prograde Digital рассказала о своей новой карте памяти CFexpress 4.0 Type B объемом 1,3 Тб.

Компания ProGrade Digital Inc., основанная с целью предоставления цифровых карт памяти профессионального уровня и решений для рабочих процессов высочайшего качества, представляет третье поколение карт памяти CFexpress Type B Cobalt-класса с новой емкостью 1,3 ТБ. Это новое поколение обладает тем же лучшим в отрасли качеством, что и карты текущего поколения ProGrade емкостью 325 ГБ и 650 ГБ текущего поколения, но теперь использует соединение PCIe Gen 4 с интерфейсом хост-контроллера NVMe 1.4c. Карты CFexpress Cobalt третьего поколения от ProGrade Digital полностью соответствуют только что выпущенной спецификации CFexpress 4.0 и обеспечивают скорость чтения до 3400 МБ/с, скорость пакетной записи до 3000 МБ/с и постоянную скорость записи до 2800 МБ. /s — идеально подходит для приложений захвата видео кинематографического уровня с самым высоким разрешением.

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«Как и в предыдущих поколениях карт памяти класса Cobalt, внедрение нашей карты CFexpress Cobalt 3-го поколения с емкостью 1,3 ТБ обеспечивает дополнительное пространство и беспрецедентную производительность, необходимые для захвата видео с самым высоким разрешением», — сказал Уэс Брюэр, основатель и генеральный директор ProGrade Digital. «Наше внедрение технологии контроллера PCIe Gen 4 в сочетании с будущими высокоскоростными считывателями USB4 позволит увеличить скорость в 3 раза, обеспечивая резкое сокращение времени обработки рабочего процесса».