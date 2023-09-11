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andr83 За пост начислено вознаграждение
Intel представила обновленную платформу Fishhawk Falls Refresh для своей серии Xeon W2500/3500 HEDT
Документы Intel предполагают, что компания, возможно, уже рассматривает возможность обновления существующей платформы HEDT.

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Возможно, это не совсем неожиданно, но Intel готовится к очередному обновлению продукции. В настоящее время компания готовится обновить свой клиентский и высокопроизводительный сегменты с помощью Raptor Lake Refresh, а также, согласно недавней утечке, Fishhawk Falls Refresh. Важно уточнить, что Fishhawk Falls Refresh (FHR-R) — это не кодовое название серии процессоров, известной как Xeon W, а скорее, платформа, на которой построены эти процессоры.

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Обновление Fishhawk Falls (FHR-R) ранее не упоминалось, но оно, очевидно, указано в документах Intel, касающихся Virtual Raid on CPU (VROC). Эти документы Fishhawk Falls Refresh были первоначально опубликованы в мае этого года, а последняя версия, обозначенная как версия 002, была опубликована только в прошлом месяце. 

Как намекали предыдущие слухи, Intel планирует обновить свои процессоры Sapphire Rapids HEDT в сериях Xeon 2500 и Xeon 3500, что, вероятно, начнется где-то в следующем году. Хотя новая серия процессоров еще не была предметом широких спекуляций, китайские инсайдеры упомянули дату запуска вместе с предстоящими обновлениями для Raptor Lake и Meteor Lake, запланированными на конец 2024 года.

В первоначальном отчете предполагалось, что серия W3500/2500 сохранит совместимость с существующими материнскими платами W790. Однако новая информация предполагает, что партнеры по платам представят обновленные конструкции, специально разработанные для новой серии, аналогично тому, что мы сейчас наблюдаем с обновлением Z790.

Процессоры Sapphire Rapids серии W имеют число ядер от 6 до 56 и TDP от 110 до 350 Вт. Платформа Intel HEDT несколько потеряла свою привлекательность для энтузиастов, поскольку компания представила 24-ядерные потребительские модели, которые часто лучше подходят для игр. В отличие от предыдущей серии Core-X, нынешняя линейка HEDT больше ориентирована на рабочие станции, которым требуется больше каналов памяти, линий PCIe и даже больше ядер по сравнению с основной клиентской линейкой. Однако это повышение производительности сопровождается значительным увеличением цены: SKU высшего уровня (W9-3495X) достигает 5889$. Однако Intel не полностью пренебрегла своими потребителями-энтузиастами, поскольку предоставляет X-SKU поддержку разгона.

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##intel #процессоры
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