Компьютерный энтузиаст Дэвид Хуанг (David Huang) провел тесты нового гибридного мобильного процессора AMD Phoenix 2, ядра на архитектуре Zen 4 оказались на 30% производительней ядер на архитектуре Zen 4c.

Zen 4 обеспечивает работу одних из лучших процессоров. Поэтому неудивительно, что AMD разработала архитектуру Zen 4c , ответвление Zen 4, для будущих мобильных процессоров Phoenix 2. Энтузиаст аппаратного обеспечения Дэвид Хуанг (David Huang) поделился интересной информацией о разнице между ядрами Zen 4 и Zen 4c в Phoenix 2.

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Phoenix 2 планировалось выпустить в этом году, но мы до сих пор не видели мобильные процессоры Ryzen в розничных ноутбуках. Однако похоже, что Phoenix 2 уже среди нас, но в виде серии AMD Ryzen Z1 , которая лежит в основе портативных игровых ПК, таких как ROG Ally. HWiNFO, утилита системной информации, мониторинга и диагностики, подтверждает, что Ryzen Z1 под кодовым названием Phoenix2 находится на степпинге PHX2-A0. Он отличается от серии AMD Ryzen 7040U (Phoenix) степпингом PHX-A1. Ходят слухи, что Ryzen Z1 является клоном Ryzen 5 7540U.

Phoenix 2 — это первая попытка AMD создать гибридные чипы. Однако подход производителя чипов немного отличается от подхода Intel. Например, Intel использует две совершенно разные архитектуры для ядер P и E в своих гибридных чипах, таких как Alder Lake (Golden Cove, Gracemont) и Raptor Lake (Raptor Cove, Gracemont). Напротив, AMD использует ту же архитектуру Zen 4 в Phoenix 2. Преимущество заключается в том, что E-ядра AMD поддерживают одновременную многопоточность, тогда как E-ядра Intel лишены Hyper-Threading. В случае AMD Zen 4c почти идентичен Zen 4, за исключением того, что первый на 35,4% меньше, что делает его вдвое плотнее, с более низкими тактовыми частотами и кэшем.

Ryzen Z1 имеет шестиядерный процессор с 12 потоками. 7-нм чип имеет два ядра Zen 4 и четыре ядра Zen 4c, которые обеспечивают максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц и 3,5 ГГц. Хуанг использовал для тестирования портативный компьютер с Ryzen Z1, но не уточнил модель. Ryzen Z1 имел 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и работал в режимах 15 Вт и 30 Вт.

Он сравнил портативный компьютер с Ryzen Z1 с HP Elitebook 835 G10 с Ryzen 7 7840U. Ryzen 7 7840U — это восьмиядерный процессор с повышенной тактовой частотой до 5,1 ГГц. Ноутбук имеет 32 ГБ памяти LPDDR5-6400, поэтому Ryzen 7 7840U имел доступ к большему объему памяти, хотя и на более медленных скоростях. Хуанг подчеркнул, что HP Elitebook 835 G10 имеет SPL (постоянный предел мощности) по умолчанию 25 Вт, который пользователь не может изменить. Это следует учитывать при сравнении диаграмм двух устройств с разными пределами мощности.

Что касается производительности, Zen 4 был на 30 % быстрее, чем Zen 4c, в однопоточном тесте с целочисленной скоростью 1 набора тестов SPECint. При блокировке на одинаковой тактовой частоте 3,2 ГГц производительность ядер Zen 4 и Zen 4c была идентична. Тест подтверждает, что они архитектурно одинаковы, чего мы не знали раньше, поскольку AMD раскрыла это, но всегда интересно увидеть это в тестах.

Если посмотреть на общую производительность в Cinebench R23, то разница между режимами Ryzen Z1 15 Вт и 30 Вт составила 29,8%. Несмотря на это, Ryzen 7 7840U по-прежнему оставался более быстрым чипом. Ryzen 7 7840U превзошел Ryzen Z1 при 15 Вт и 30 Вт на 53,5% и 18,2% соответственно.

Zen 4c требуется более высокое напряжение ядра, чтобы достичь тех же тактовых частот, что и Zen 4. Диаграммы VID (определение идентификации напряжения) показали, что Zen 4 достигает Vmin (минимального напряжения, которое требуется процессору для рабочей нагрузки на определенной частоте) на уровне 2,3. ГГц. Напротив, Zen 4c достигает Vmin ниже 1,5 ГГц. Кривая зависимости напряжения от частоты для обоих ядер перекрывается на частоте 1,5 ГГц. Энергоэффективность Zen 4c находится в диапазоне от 1,5 до 2 ГГц. Zen 4c потребляет меньше энергии, несмотря на более высокое зафиксированное напряжение, благодаря более компактной конструкции.

Что касается производительности встроенного графического процессора, Ryzen 7 7840U обеспечил до 65 % более высокую игровую производительность, чем Ryzen Z1. Для сравнения: iGPU Ryzen 7 7840U имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц, тогда как Ryzen Z1 имеет только четыре вычислительных блока RDNA 3 с частотой 2,8 ГГц.