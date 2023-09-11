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Sony ILX-LR1 — камера, меняющая правила игры в сфере промышленной обработки изображений
Компания Sony недавно представила свою последнюю инновацию — ILX-LR1, революционную полнокадровую камеру с масштабируемой системой дистанционного управления, разработанную специально для промышленного применения. При рекомендованной розничной цене 2950 долларов эта мощная камера появится на рынке в конце ноября этого года.

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В основе ILX-LR1 лежит полнокадровый датчик изображения с разрешением 61,0 эффективного мегапикселя, обеспечивающий исключительное качество изображения даже для самых требовательных промышленных задач. Сменные объективы с байонетом E обеспечивают универсальность, позволяя пользователям выбрать идеальный объектив для своего проекта. Эта камера предназначена для решения различных задач, включая проверку электроснабжения, картографирование, геодезию, трехмерное моделирование и многое другое.

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Одной из выдающихся особенностей ILX-LR1 является ее способность снимать изображения с высоким разрешением, низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном. Эта возможность позволяет пользователям обнаруживать даже незначительные дефекты, такие как царапины и трещины, во время проверок, обеспечивая высочайший уровень детализации изображений.

ILX-LR1 спроектирован для дистанционного управления и обеспечивает возможность быстрой съемки со скоростью примерно 3 кадра в секунду при использовании аналоговых сигналов управления в качестве триггера. Это делает его идеальным для задач, требующих быстрого и точного получения изображений с больших высот.

Благодаря совместимости с более чем 70 объективами с байонетом E пользователи могут адаптировать настройку своей камеры в соответствии с конкретными требованиями своих проектов. Более того, один снимок с высоким разрешением, сделанный камерой на большой высоте, часто может заменить несколько снимков, сделанных камерами с более низким разрешением, оптимизируя рабочие процессы.

С точки зрения дизайна, ILX-LR1 удивительно компактен и легок: его размеры составляют примерно 100 мм Ш x 74 мм В x 42,5 мм Г и весят всего 243 г (без монитора, видоискателя и батарей). Отверстия для винтов M3 на шести сторонах обеспечивают универсальные варианты монтажа, будь то дроны, промышленное оборудование, роботы или подводные аппараты.

Возможности подключения камеры также впечатляют: порты USB Type-C и Micro HDMI на задней панели обеспечивают плавную интеграцию и съемку. Он также может похвастаться Sony Camera Remote SDK, который позволяет пользователям удаленно управлять меню и функциями камеры через специальное приложение. Сюда входит изменение настроек камеры, спуск затвора, мониторинг в реальном времени и многое другое.

Кроме того, SDK обеспечивает точный контроль над фокусировкой, сокращая задержку и обеспечивая высокую повторяемость и стабильность съемки. Переключатель блокировки предотвращает случайное неправильное использование, повышает удобство работы пользователя и обеспечивает безупречную работу в сложных промышленных условиях.

Для приложений, требующих немедленного реагирования и передачи данных с малой задержкой, ILX-LR1 поддерживает подключение к источнику питания 10–18 В постоянного тока, что позволяет адаптировать его к различным источникам питания, включая аккумуляторы для дронов, для увеличения времени съемки.

Sony ILX-LR1 представляет собой большой шаг вперед в технологии промышленной обработки изображений, предлагая непревзойденное качество изображения, универсальность и возможности дистанционного управления. Будь то коммунальные услуги, экологически чистая энергетика, телекоммуникации, транспорт, строительство или проекты землеустройства, эта камера призвана переопределить способы сбора и анализа критически важных данных в промышленных условиях. 

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##sony #камеры #sony ilx-lr1
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