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Илон Маск уверен, что акционеры компании Tesla будут получать больше 30 тысяч долларов годового дохода, если компания внедрит роботакси. Предприниматель также настаивает на том, что в будущем данная технология полностью заменит современные автомобили.
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На протяжении примерно года Маск спорил со своей командой инженеров, имеет ли смысл строить автомобиль с педалями и рулем или все-таки стоит сделать его полностью беспилотным. Инженеры компании настаивали на том, чтобы произвести машину с обычными средствами управления, так как в противном случае она может не пройти сертификацию регуляторами.
В частности главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен заявил о невозможности вывода на дорогу полностью беспилотного роботакси и настаивал на том, чтобы выпустить автомобиль с возможностью легко снять педали с рулем.
Однако Илон Маск категорически высказался за то, чтобы в беспилотном автомобиле не должно быть ни зеркал, ни руля, ни педалей и всю ответственность за разработку он целиком и полностью берет на себя. Такое изделие по мнению предпринимателя увеличит оборот компании Tesla до десяти триллионов долларов, а люди будут говорить о данном событии даже через тысячу лет.