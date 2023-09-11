Сам предприниматель уверяет, что люди будут говорить об этом событии даже через тысячу лет.

Илон Маск уверен, что акционеры компании Tesla будут получать больше 30 тысяч долларов годового дохода, если компания внедрит роботакси. Предприниматель также настаивает на том, что в будущем данная технология полностью заменит современные автомобили.

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На протяжении примерно года Маск спорил со своей командой инженеров, имеет ли смысл строить автомобиль с педалями и рулем или все-таки стоит сделать его полностью беспилотным. Инженеры компании настаивали на том, чтобы произвести машину с обычными средствами управления, так как в противном случае она может не пройти сертификацию регуляторами.

В частности главный конструктор Tesla Франц фон Хольцхаузен заявил о невозможности вывода на дорогу полностью беспилотного роботакси и настаивал на том, чтобы выпустить автомобиль с возможностью легко снять педали с рулем.

Однако Илон Маск категорически высказался за то, чтобы в беспилотном автомобиле не должно быть ни зеркал, ни руля, ни педалей и всю ответственность за разработку он целиком и полностью берет на себя. Такое изделие по мнению предпринимателя увеличит оборот компании Tesla до десяти триллионов долларов, а люди будут говорить о данном событии даже через тысячу лет.