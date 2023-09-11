В прошедшее воскресенье в ходе визита президента США Джо Байдена в Ханой был подписан меморандум между США и Вьетнамом, касающийся налаживания поставок полупроводниковой продукции из Вьетнама в США.

В ходе визита президента Джо Байдена в Ханой 10 сентября США и Вьетнам подписали двухсторонний меморандум с целью расширения цепочек поставок полупроводниковой продукции для развития электронной промышленности Вьетнама и поддержки технологических производственных цепочек самих США.

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Белый дом отводит Вьетнаму ключевое место в построении бесперебойных поставок электронных изделий, особенно в тех местах технологических цепочек, где на сегодняшний день нет возможности перемещения производства непосредственно в сами США.

Исходя из текста данного соглашения США намерены взаимодействовать с Вьетнамом с целью развития полупроводниковой промышленности в этой стране, способствуя повышению квалификации сотрудников полупроводниковой отрасли и развитию инфраструктуры. Для этого будут запущены учебные лаборатории для обучения местных рабочих тестированию, упаковке, и сборке современной полупроводниковой продукции.

Американское правительство вложит в данный проект инвестиции размером до 2 млн долларов, также ожидается финансовая поддержка со стороны правительства Вьетнама и частных инвесторов. Ожидается, что все это поспособствует поддержке сохранению лидерства США в отрасли современной электронной промышленности.