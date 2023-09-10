В сети появилась первая фотография нового еще не анонсированного мобильного процессора AMD Phoenix 2. Исходя из нее он действительно оказался гибридным.

В сети появилось фото еще не анонсированного гибридного мобильного процессора AMD Phoenix 2. Из фотографии можно сделать вывод о том, что новый мобильного процессор от компании AMD действительно будет гибридным. В его составе ожидается два высокопроизводительных ядра на базе архитектуры Zen 4 и четыре малопроизводительных ядра на базе архитектурны Zen 4c, достаточно производительная встроенная графика, и довольно объемная кеш-память третьего уровня. Возможность подключения оперативной памяти стандарта DDR5 и мобильной оперативной памяти LPDDR5. Использование двух типов ядер позволило уменьшить совокупную площадь кристалла. Исходя из этого можно сделать вывод, что данный процессор скорее всего планируется к использованию в ноутбуках бюджетного сегмента.

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AMD ожидает, что новые гибридные мобильные процессоры с высокопроизводительными и малопроизводительными ядрами составят конкуренцию аналогичным процессорам Intel 12-го и 13-го поколения на рынке ноутбуков.

Представить гибридный мобильный процессор AMD Pnoenix 2 должны уже в 2023 году. Хотя не исключен вариант, что он может войти в будущую линейку процессоров 8000-й серии, выход которой планируется в следующем году.



