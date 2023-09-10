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Micron собирается начать выпуск оперативной памяти DDR5 объемом в 32 ГБ в следующем году
Компания Micron Technology намерена со следующего года выпускать модули оперативной памяти стандарта DDR5 объемом в 32 ГБ.

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Компания Micron Technology собирается наладить выпуск оперативной памяти стандарта DDR5 объемом в 32 ГБ уже в первой половине 2024 года. Новые модули памяти будут производиться на базе самой передовой технологии компании 1-бета, что позволит сделать микросхемы памяти в 32 ГБ полностью монолитными, без использования сверхжесткой ультрафиолетовой литографии (EUV).

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Такая память будет наиболее востребованной на рынке комплектующих для центров обработки данных. На основе моделей памяти DDR5 в дальнейшем возможно производство готовых стеков объемом до 1 ТБ. Однако компания пока не готова к массовому выпуску таких решений, но при этом вполне возможно, что она сделает исключение для отдельных покупателей. Вместо этого Micron собирается поставлять на массовый рынок готовые модули объемом 128, 192 и 256 ГБ соответственно.

Также компания сообщает, что собирается наладить производство нового типа графической памяти GDDDR7 к середине следующего года. Она будет производится в решениях объемом 16 и 24 ГБ, а ее скорость передачи информации составит 32 ГТ/с. Еще в разработке Micron Technology находится новое поколение сверхбыстрой оперативной памяти для серверов HBMNext. 

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