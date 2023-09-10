Компания Phison недавно показала свой новый потребительский SSD со скоростью чтения более 14 Гб/с и записи более 12 Гб/с, с максимальным объемом до 8 ТБ и интерфейсом подключения PCI-Express 5.0.

Phison недавно показала один из самых производительных SSD в мире — PS5026-E26 Max14um Gen5. Его скорость чтения составляет больше 14 Гб/с, а записи больше 12 Гб/с. Такая производительность твердотельного накопителя обеспечивается благодаря обновленной прошивке, а также новой инновационной системе охлаждения компании Frore Systems.

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Скорость операций с произвольным доступом к памяти должна составить 1,79 млн операций в секунду при чтении и 1,74 млн операций в секунду при записи. В качестве памяти используется 3D TLC NAND от Micron Technology, с микроконтроллером памяти собственного производства компании Phison PC5026-E26. Максимальный объем нового SSD должен составить 8 ТБ. Подключение будет осуществляться с помощью интерфейса PCI-Express 5.0 на основе уже стандартного протокола NVMe версии 2.0. Устройство будет поставляться в форм-факторе M.2 2280.

На данный момент ничего неизвестно о том, собирается ли компания продавать собственные готовые решения PS5026-E26 Max14um Gen5 своим постоянным клиентам, ведь в том случае, если этого не случится, им придется разрабатывать изделия такого уровня полностью самостоятельно. О конкретных сроках появления данного твердотельного накопителя на рынке на сегодняшний момент ничего не сообщается.