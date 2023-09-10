В новом уже нашумевшем флагманском смартфоне Huawei Mate 60 обнаружили память от компании SK Hynix. Южнокорейская корпорация проведет внутреннее расследование о происхождении данных микросхем памяти, оказавшихся в китайском смартфоне вопреки санкциям.

При тщательном исследовании начинки нового флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro были найдены компоненты микросхем памяти ведущего южнокорейского производителя чипов памяти SK hynix. Однако сразу после этого представители южнокорейской корпорации поспешили объявить, что уже давно никаким образом не взаимодействуют с Huawei, полностью оставаясь, верными санкция против компании, введенным со стороны США еще в 2019 году. А также в самое ближайшее время начнут внутреннее расследование по поводу того, каким образом их изделия могли оказаться внутри новейшего китайского флагмана.

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Несмотря на то, что более чем 90% комплектующих для своего смартфона компания Huawei получала от китайских производителей, она все-таки не смогла отказаться от микросхем памяти компаний SK hynix и Micron Technology. По информации, полученной канадской компанией TechInsights входе исследований Huawei Mate 60 Pro, он содержит память LPDDR5 и 3D NAND производства компании SK Hynix. Аналитики предполагают, что несмотря на санкции Huawei все-таки удалось заполучить необходимые чипы памяти. В том числе благодаря тому, что достаточно большая часть продукции SK Hynix производится на территории Китая и таким образом могла быть получена Huawei через вторичных поставщиков.