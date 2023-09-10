Новый китайский квантовый радар способен эффективно работать при любых погодных условиях, практически на любых расстояниях и обнаруживать малозаметные цели даже со стелс-покрытием.

До сих пор разработка квантовых радаров велась главным образом на основе запутанных фотонов. Но ключевым недостатком устройств такого типа является их работа в терагерцовом частотном диапазоне. Для лучших характеристик обнаружения, в том числе при неблагоприятных погодных условиях гораздо эффективнее применять радары гигагерцового диапазона. Китайские ученые из университета Цинхуа смогли обойти этот недостаток, разработав квантовый радар на других принципах.

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В основе нового устройства обнаружения лежат квантовые свойства электронов. На специальном ускорителе они разгоняются почти до световой скорости, в результате чего создается нечто наподобие микровихрей. По словам ученых такие высокоэнергетические электронные микровихри могут сохранять собственный вращательный момент на больших расстояниях и отражаться от предметов со стелс-покрытием.

Эффективность данной разработки по отражению от стелс-объектов различного типа составила около 95%. Главным преимуществом является способность новых квантовых радаров работать в стандартном для обычных радаров частотном диапазоне от 10 ГГц до 35 ГГц. Однако пока такому устройству все еще требуется специальная криогенная система охлаждения, что не позволяет прямо сейчас использовать его на практике даже в военных целях. Несмотря на это ученые все же ждут предложений на создание прототипа такого радара.