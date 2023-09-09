На фоне разочарование американцев во всей политической системе США психолог Александр Хаслам предлагает заменить выборы президента обычной лотереей.

Перед первым туром дебатов президентской гонки 2024 года доверия к правительству США достигло исторического минимума. На фоне всего этого психолог Александр Хаслам предлагает выбирать президента путем обычной лотереи. Согласно проведенным им совместно с коллегами экспериментам лидеры, выбранные случайным образом, принимают гораздо более разумные решения, из-за более высокого чувства ответственности и в целом руководят более демократично, из=за чего участники группы с большей вероятностью поддерживают общие решения. Например, в древних Афинах применялись выборы на руководящие должности посредством жребия и у людей был выбор участвовать ли в жеребьевке. При этом им все равно нужно было пройти проверку на знание общественных прав и обязанностей. На основании этого Хаслам считает, что если в Америке было бы что-то подобное теста на гражданственность, то кандидаты хотя бы лучше знали конституцию. Также психолог утверждает, что лотерея позволила бы избежать худших кандидатов, еще такая система была бы по истине открытой и демократичной, дав шанс на успех людям без связей и богатства. Переход к лотерейной системе так же существенно сократил бы расходы, на избирательную компанию. В любом случае Александр Хаслам уверен в том, что накануне 250-летнего юбилея США необходимо переосмыслить всю систему выборов в Америке.