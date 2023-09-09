Компания TSMC намерена активнейшим образом инвестировать в разработку решений на базе кремниевой фотоники, позволяющих резко повысить производительность и энергоэффективность таких процессоров, по сравнению с современными.

Кремниевая фотоника позволяет использовать для передачи информации оптические каналы связи, что дает возможность увеличения скорости передачи данных, повышение производительности, а главное увеличение энергоэффективности. Компания TSMC, являясь безусловным лидером в области производства самой передовой современной вычислительной техники, прекрасно понимает важность и приоритетность исследования в таких инновационных технологиях развития устройств обработки, хранения и передачи информации, как кремниевая фотоника. Именно поэтому руководители корпорации уже сейчас заявляют о начале серьезных вложений в разработку первых промышленных образцов на основе данной технологии.

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В развитие исследований в области кремниевой фотоники на сегодняшний момент вкладываются все основные игроки рынка высокопроизводительных вычислений, технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Так компании Intel и IBM уже на протяжении многих лет ведут активные разработки данного направления, рассчитывая использовать их для проектирования суперкомпьютеров, необходимых для создания более эффективных языковых моделей искусственного интеллекта.

По мнению аналитиков объем рынка изделий на основе кремниевой фотоники будет увеличиваться примерно на четверть в год, на протяжении всего нынешнего десятилетия.