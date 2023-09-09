Компания Micron Technology объявила о том, что выпустит новую память стандарта UFS 4.0 для производителей мобильных устройств уже осенью этого года.

Micron рассказала о своей новой паями стандарта UFS 4.0. Она должна обеспечить скорость чтения в 4,3 Гб/с, а записи в 4 Гб/с. Компания планирует поставлять данный тип памяти производителям смартфонов, ноутбуков и планшетов уже в 2023 году. Накопители на основе новой памяти будут включать в себя изделия объемом в 256, 512 и 1024 Гб соответственно. Все они оборудованы микроконтроллерами памяти собственного производства Micron. По словам компании в новых чипах памяти объемом 512 и 1024 Гб используются 6 массивов данных, представленных 232 слоями 3D TLC NAND, что позволяет сделать память еще тоньше. Модель объемом 256 Гб имеет всего лишь 4 массивы данных из-за чего обладает меньшей производительностью. Еще новый стандарт UFS 4.0 обеспечивает прирост энергоэффективности на 25%.Передача данных осуществляется по протоколу M-PHY Gear 5. Микроконтроллер памяти включает поддержку технологий Data Stream Separation, Auto Read Burst и Eye Monitoring, позволяющих улучшить производительность и долговечность накопителей. На данный момент компания проводит испытания своей памяти стандарта UFS 4.0 вместе с крупнейшими производителями смартфонов и собирается начать ее массовый выпуск осенью 2023 года.