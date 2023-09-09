Компания Micron собирается построить в индийском штате Гуджарат предприятия по производству и тестированию своих микросхем памяти.

Корпорация Micron рассказала о том, что собирается построить новый завод по производству чипов памяти в индийском штате Гуджарат. Потребителями произведенных на данном предприятии изделий станут, как индийские клиенты компании, так и международные.

реклама

Строительство начнется уже в этом году и произойдет в два этапа. Сначала будет сооружен стерильный цех на 46000 квадратных метров, который должен начать работать в конце следующего года. По оценкам специалистов Micron строительство второго аналогичного завода в рамках второй фазы проекта будет начато не ранее второй половины нынешнего десятилетия.

Общая стоимость обоих этапов проекта будет равняться 2,75 млрд долларов. Предприятие позволит создать около двадцати тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что около половины расходов выплатит правительство Индии в соответствии с собственной программой государственного финансирования развития полупроводниковой отрасли. Правительство штата Гуджарат оплатит пятую стоимость всех затрат. Тогда как сама компания Micron вложит в проект 825 млн долларов.

В компании таrже указывают на то, что штат Гуджарат был выбран в качестве места строительства новых фабрик совсем не случайно. Здесь уже имеется налаженная инфраструктура производства, а также серьезный кадровый потенциал на базе индустриального парка SANAND.