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andr83 За пост начислено вознаграждение
Представлен складной смартфон Huawei Mate X5 с ИИ-антенной и неизвестным процессором
Компания Huawei показала свой новый складной смартфон Huawei Mate X5 с неизвестным процессором, антенной, оснащенной искусственным интеллектом, максимальным объемом оперативной памяти в 16 Гб и основной в 1 Тб.

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Компания Huawei показала свой новый складной смартфон Huawei Mate X. Несмотря на то, что компания ничего не говорит по поводу процессора данного устройства, вполне возможно предполагать, что в нем находится, уже успевший создать много шума, самый передовой 7-нм процессор Huawei HiSilicon Kirin 9000S.

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Внешний экран устройства оснащен матрицей LTPO OLED с частотой обновления пикселей в 120 Гц и разрешением 2504 × 1080 пикселей, а его диагональ составляет 6,4 дюйма. Внутренний дисплей имеет туже матрицу с такой же частотой обновления кадров, его разрешение составляет 2496 × 2224 пикселей, диагональ равна 7,85 дюймам. 

Основной блок камер включает в себя модуль с разрешением в 50 Мп с диафрагмой f/1,8, камеру с большим углом обзора с разрешением в 13 Мп и диафрагмой величиной f/2,2, а также датчик, оснащенный телеобъективом с разрешением в 12 Мп и диафрагмой равной f/3,4. 

Одну из новинок Huawei Mate X5 составляет новая антенна Lingxi, снабженная алгоритмом, способным выбирать самую оптимальную из возможных беспроводных сетей, тем самым обеспечивая наилучшее качество связи из возможных.

Емкость аккумулятора составляет 5060 мА·ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки в 88 Вт и 50 Вт соответственно. Смартфон будет иметь порт USB Type-C с интерфейсом USB 3.1 Gen 1. Модель будет продаваться в пяти цветовых категориях: черном, белом, зеленом, золотистом и пурпурном. Базовая версия смартфона будет включать 12 Гб оперативной и 512 Гб основной памяти, средняя 16 Гб оперативной и 512 основной, а старшая 16 Гб оперативной и 1 Тб основной памяти. Стоимость Huawei Mate X на данный момент остается неизвестной.

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##интерсное #смартфоны #huawei
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