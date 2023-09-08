Intel собирается выпустить новый мобильный процессор на базе архитектуры Meteor Lake с оперативной памятью LPDDR5X, расположенной с ним на одной подложке.

Концепция расположения на одной подложке оперативной памяти вместе с центральным процессором ни для кого не является новостью. АMD давно ее прорабатывает, тогда как Apple и Intel даже уже используют на практике.

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На этой неделе Intel представила вариант своего мобильного процессора на базе архитектуры 14-го поколения Meteor Lake с оперативной памятью LPDDR5X от Samsung на одной подложке с процессором.

По словам инсайдеров конкретно в данном образце на одной подложке вместе с процессором находятся два чипа памяти LPDDR5X с частотой в 7500 МГц и общим объемом в 16 Гб, что обеспечивает максимальную пропускную способность такой памяти в 120 Гбайт/с.

Благодаря технологиям упаковки Foveros и подложке EMIB Intel способна объединять на одной подложке несколько различных кристаллов одновременно. Процессоры на архитектуре Meteor Lake представляют из себя 4 отдельных кристалла на одной подложке, из-за чего добавление дополнительных кристаллов с той же оперативной памятью не является проблемой.

Неоспоримым преимуществом такого расположения оперативной памяти является уменьшение таймингов, и как следствие серьезное увеличение производительности ОЗУ, а также сокращение общей площади занимаемой комплектующими на печатной плате. Однако у такой технологии есть и свои недостатки, к которым в свою очередь относится, полный выход из строя процессора в результате повреждения такой памяти, тогда как главным неудобством является невозможность дальнейшего увеличения ОЗУ в конкретном устройстве.