Компания TeamGroup выпустит новые модели оперативной памяти Elite DDR5 и Elite Plus DDR5 с базовой частотой в 6400 МГц.

TeamGroup рассказала о подготовке к выпуску своей новой оперативной памяти моделей Elite DDR5 и Elite Plus DDR5 с базовой частотой до 6400 МГц. Это значит, что данные модули оперативной памяти будут поддерживать частоту в 6400 МГц без необходимости разгона.

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Компания заявляет, что тайминги новых моделей должны составить CL52-52-52-103 при напряжении в 1,1 В. Главным отличием модуля памяти TeamGroup Elite Plus DDR5 от младшей модели TeamGroup Elite DDR5 составляет наличие в первой радиаторного охлаждения.

Предполагается, что данная оперативная память будет использоваться вместе с выходящей этой осенью обновленной линейкой процессоров Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh, которые изначально будут способны поддерживать оперативную память DDR5 с базовой частотой в 6400 МГц.

Однако понятно и то, что большинство геймеров в мире будут уделять ключевое внимание еще более скоростной оперативной памяти, с возможностью разгона с помощью XMP 3.0. Это поспособствует увеличению внимания к таким моделям оперативной памяти стандартов JEDEC со стороны различных производителей ПК и ноутбуков с новыми процессорами 14-го поколения Intel. Продажи новой памяти пока ожидаются только на Тайване и в США.