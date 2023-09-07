Компания уже заключила соглашения с TSMC на производство 3 нм процессоров своего нового семейства Dimensity

На данный момент было известно, что только Apple собирается использовать в своих смартфонах процессоры на техпроцессе в 3нм. Однако в начале сентября стало известно, что компания MediaTek также собирается производить по 3нм техпроцессу свои новые процессоры Dimensity, которые должны появиться во второй половине 2024 года. Так TSMC и MediaTek совместно объявили об этом на этой неделе.

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Первая линейка новых 3 нм процессоров от компании MediaTek семейства Dimensity будут входить в состав смартфонов, планшетов, бортовых систем автотранспорта и прочих изделий. Главными потребителями новых процессоров на рынке смартфонов станут Samsung, Xiaomi, Vivo и OPPO. Так, что очевидно, устройства именно от данных производителей будут одними из первых оснащены передовыми 3 нм чипами от компании MediaTek нового семейства Dimensity.

До этого эксперты полагали, что основными заказчиками новых 3 нм процессоров от TSMC будут только Qualcomm, AMD, Intel и NVIDIA, как вдруг среди них неожиданно оказались еще и компании Apple и MediaTek. В связи с переходом TSMC на второе поколение 3 нм техпроцесса количество клиентов, выражающих желание перейти на данную технологию должно стать еще больше.