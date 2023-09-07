Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
andr83 За пост начислено вознаграждение
Mediatek собирается производить мобильные чипы на техпроцессе в 3 нм
Компания уже заключила соглашения с TSMC на производство 3 нм процессоров своего нового семейства Dimensity

реклама

На данный момент было известно, что только Apple собирается использовать в своих смартфонах процессоры на техпроцессе в 3нм. Однако в начале сентября стало известно, что компания MediaTek также собирается производить по 3нм техпроцессу свои новые процессоры Dimensity, которые должны появиться во второй половине 2024 года. Так TSMC и MediaTek совместно объявили об этом на этой неделе. 

реклама

Первая линейка новых 3 нм процессоров от компании MediaTek семейства Dimensity будут входить в состав смартфонов, планшетов, бортовых систем автотранспорта и прочих изделий. Главными потребителями новых процессоров на рынке смартфонов станут Samsung, Xiaomi, Vivo и OPPO. Так, что очевидно, устройства именно от данных производителей будут одними из первых оснащены передовыми 3 нм чипами от компании MediaTek нового семейства Dimensity. 

До этого эксперты полагали, что основными заказчиками новых 3 нм процессоров от TSMC будут только Qualcomm, AMD, Intel и NVIDIA, как вдруг среди них неожиданно оказались еще и компании Apple и MediaTek. В связи с переходом TSMC на второе поколение 3 нм техпроцесса количество клиентов, выражающих желание перейти на данную технологию должно стать еще больше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
##интересное #смартфоны #mediateck
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
153
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
4
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
15
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
2
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
3
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
+
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
2

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
30
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
28
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
8
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
47
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
7
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
9
Как увеличить память в младшей Xbox series S
14
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
10

Сейчас обсуждают

Docent
13:29
Н-независимость, "невидимая рука рынка"
Новость об использовании памяти SK hynix в смартфоне Huawei Mate 60 Pro стала неожиданностью для самой компании
Виктор То
13:27
Потуши пердак и не смерди здесь больше. Твои "спецслужбы" не успевают менять обгаженные подштанники. Пшла вон, чепушня подшконочная из второго барака Мухосранского лахтошоблоцентра.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Виктор То
13:26
Завидуй молча и не скрежещи зубами, подшконочная опущенка-парашница из второго барака Мухосранского лахтошоблоцентра.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Seln
13:25
Знатно хуавей взорвала пукан сша, шум стоит грандиозный
Новость об использовании памяти SK hynix в смартфоне Huawei Mate 60 Pro стала неожиданностью для самой компании
Александр
13:25
Челюсти, мля.
В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами и французом и потопили его
Виктор То
13:25
Под хвостом-то потуши, опущенка подшконочная из второго барака Мухосранского лахтошоблоцентра. Не смерди здесь больше!
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Андрей Тарр
13:24
Сижу на Corsair RM1000i, сдох один транзистор, в PFC через несколько лет работы(года 3?) и чутка не повезло miniUSB разъёму(работает, но чутка раздолбало, забыли про воткнутый кабель). Так что, не вс...
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Виктор То
13:24
Да не смерди уже здесь больше. Все-равно ведь зря - нынче всей вашей бесноватой лахто-пригожинской оркошне ни одной-единственной лохани с пайковой пропаГАНДОНской баландой не будет. Даже протухшей. А ...
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
seedkls
13:23
Судя по тому, что я видел, у пантеры51 с установкой для дронов БК 10 снарядов, экипажа так же 4. Четвертый это оператор дронов. Бронирование башни скорее всего пониже чем у леопардов2 современных
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
Александр Привет
13:21
Украины больше не будет, ты этому рад?
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем