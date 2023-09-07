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andr83 За пост начислено вознаграждение
В Huawei Mate 60 Pro все-таки нашли 7 нм чипы
Новые исследования процессора HiSilicon Kirin 9000S все-таки подтверждают его производство по техпроцессу в 7 нм.

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По мнению некоторых аналитиков процессор для нового флагманского смартфона компании Huawei модели Mate 60 Pro, мог быть полностью произведен в Китае, благодаря сотрудничеству Huawei с ведущим китайским производителем чипов SMIC, уже сейчас способным самостоятельно выпускать процессоры с техпроцессом на базе 7 и 5 нм. 

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По данным специалистов TechInsights которые досконально исследовали новый процессор HiSilicon Kirin 9000S, он создан по производственной технологии N+2, самой современной технологии изготовления чипов ведущего китайского производителя процессоров SMIC. По одному из описаний данная технология соответствует второму поколению техпроцесса в 7 нм, согласно другому вообще относится к 5 нм. Первое поколение 7 нм процессоров SMIC на технологии N+1 были впервые обнаружены в прошлом году в чипе ASIC-чипе майнера MinerVA7. Этот чип является простым и компактным, что позволяет уменьшить брак при его производстве, однако объемы его выпуска скорее всего были довольно малы. Новое же поколение 7 нм процессоров SMIC представляет из себя уже гораздо более крупные и сложные изделия, находящиеся на уровне современных аналогов. К тому же это первый китайский процессор, поддерживающий встроенную SRAM память. Из всего этого можно сделать вывод, что SMIC смогла наладить производство 7 нм чипов в промышленных объемах, речь идет уже о миллионных объемах. Это является безусловным успехом Китая на пути к полностью собственному производству современных процессоров. 

Однако сторонние эксперты считают, что даже в том случае, если китайскому производителю удалось наладить производство более-менее современных процессоров на базе техпроцесса в 5-7 нм, то их себестоимость все равно не способна обеспечить коммерческий успех. Для Huawei использование таких процессоров в своем флагманском смартфоне, скорее является показателем успеха в противостоянии введенным против компании в 2019 году санкциям со стороны США.

Сама Huawei заявляет о том, что процессор HiSilicon Kirin 9000S построен на собственной  архитектуре компании Huawei TaiShan, изначальным прототипом которой была микроархитектура Armv8-A, изделие содержит четыре высокопроизводительных ядра с частотами до 2,62 ГГц и 2,15 ГГц попарно, а также четыре экономичных ядра с частотой до 1,53 ГГц, еще в состав входит графическая подсистему Maleoon 910. 

В любом случае это означает, что США не смогли предотвратить создание Китаем собственного процессора на базе техпроцесса в 7 нм. Антикитайские санкции должны были остановить развитие Поднебесной в области современной наноэлектроники техпроцессом 14 нм, однако ей удалось преодолеть этот барьер. Но никто все равно не знает, насколько успешно продолжиться развитие китайской полупроводниковой отрасли, так страна все равно будет отрезана от самого современного литографического оборудования для EUV-литографии.

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##интересное #процессоры #китай #huawei #huawei mate 60 pro
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