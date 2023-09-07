ASRock недавно рассказала о своих новых материнских платах ASRock B650I и A620I Lightning Wi-Fi в формате Mini-ATX на сокете AM5 c чипсетом А620, с поддержкой оперативной памяти DDR5 с частотой до 7200 МГц.

Компания ASRock представила свои новые материнские платы формата Mini-ITX B650I и A620I Lightning для сокета на AM5, с возможностью поддержки DDR5. Данные изделия, отличающиеся особенным дизайном, должны стать частью новой линейки комплектующих Phantom Gaming.

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ASRock A620I Lightning Wi-Fi стала всего второй моделью формата Mini-ITX на чипсете A620, после Gigabyte A620M DS3H. В свою очередь, B650I Lightning Wi-Fi это скорее урезанная версия материнской платы ASRock B650E PG-ITX.

Дизайн новых моделей, входящих в линейку игровых комплектующих Phantom Gaming скорее всего обрадует энтузиастов. Новые платы сделаны в однотонном черном цвете с логотипом компании, расположенным на радиаторе. Отсутствие RGB-подсветки не должно смущать, несмотря на этот маленький недостаток выглядят они стильно и современно.

Для требовательных пользователей важнейшей является возможность увеличения производительности ПК, путем расширения оперативной памяти. Так обе новые модели обеспечивают поддержку памяти DDR5 с частотой до 7200 МГц с максимальным объемом до 96 Гб. Для твердотельных накопителей имеются слоты подключения Hyper M.2 (Gen4x4) у модели A620I и Blazing M.2 (Gen5x4) у B650I.

Обе платы, B650I и A620I Lightning, оснащены последним на сегодняшний момент сокетом для процессоров AMD AM5, система питания построена по схеме 8+2+1 на силовых транзисторах Dr. Mos, что позволяет ей нормально работать при токах до 60 А.

Платы A620I и B650I включают порты USB 3.2 Gen2 Type-C, в сочетании с классическим USB 2.0. Также присутствуют адаптеры Wi-Fi 6E и 2.5 GbE LAN. В итоге можно сказать о том, что обе модели ASRock A620I и B650I предлагают пользователям прекрасный набор функций в компактном дизайне. Цена материнских плат скорее всего будет составлять от 150 до 200 долларов.