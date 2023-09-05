Немецкий стартап Cerabyte заявляет, что его технология хранения данных на основе керамики позволит хранить 100 петабайтных архивов с использованием картриджей и 1 эксабайтный архив с использованием керамической ленты.

Соучредитель и генеральный директор компании Кристиан Пфлаум рассказал несколько подробностей о разработанной им технологии керамической нано-памяти. В основе нового устройства хранения данных будут лежать неорганические слои с добавлением керамики толщиной от 50 до 100 атомов, что позволит защитить записанную информацию от таких угроз как скачки напряжения, пожар или наводнение.

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Запись и чтение данных будут осуществляться при помощи лазерных лучей или потока частиц в специальные матрицы, наподобие работы технологии QR-код. Плотность записи информации будет зависеть от толщины подложки в виде стеклянных листов толщиной в 100-300 мкм, либо ленты толщиной в 5 мкм, покрытой 10 нм керамическим слоем.

Компания планирует масштабировать размеры ячеек памяти от 100 нм до 3 нм. Считывание данных достигается с помощью методов микроскопической визуализации высокого разрешения для оптического считывания или электронно-лучевой микроскопии для структур ниже предела оптической дифракции. Скорость считывания информации составляет вплоть до нескольких секунд для систем с оптимизированной производительностью. Запись пучка частиц на ленту может достичь плотности класса ТБ/мм 3, на порядок превышая плотность хранения всех коммерчески выгодных решений в области хранения данных на сегодняшний день.

Форма нового носителя информации может представлять собой диск, тем самым возвращая нас к эпохе концепции CD и DVD дисков, только на новом этапе. Об этом свидетельствует сотрудничество Cerabyte с производителем оптических дисков Sony.

Технология позволит масштабировать плотность хранения информации в стойках центров обработки данных от первоначальных систем с 10 Пб до 100 Пб на базе картриджей CeraMemory в период с 2025 по 2030 год и 1 Эксабайт на базе картриджей CeraTape в промежутке между 2030 и 2035 годами.