Kingston выпустила новый накопитель XS1000 c размером 69,5x32.6 мм и весом 29 грамм.

Совсем недавно Kingston начала продажу своих новых потребительских твердотельных накопителей XS1000. Размер данной модели составляет 69,5x32.6 мм, и она больше напоминает флешку, чем обычный SSD, при этом весит накопитель всего 29 грамм. Устройство поддерживает подключение с помощью разъемов USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A. Скорость чтения составляет 1050 Мб/с, а записи 1000 Мб/с.

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Рабочая температура находится в диапазоне от 0 до +40 градусов. SSD будет совместим с последними версиями Windows, macOS, Linux, IOS, Android и Chrome OS. У накопителя будет бесплатная техническая поддержка и пятилетняя гарантия. XS1000 выйдет в двух версиях объемом 1 Тб и 2 Тб, по цене 69 и 115 долларов соответственно.