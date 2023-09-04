Базовая цена начинается от 360 долларов.

Новый смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712 × 1220 пикселей. Частота обновление экрана равняется 144 Гц. Redmi K60 Ultra будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 9200+. От Dimensity 9200 он отличается увеличенными тактовыми частотами всех своих ядер. Частота основного ядра Arm Cortex-X3 увеличилась с 3,05 до 3,35 ГГц, трех производительных ядер Cortex-A715 — с 2,85 до 3,0 ГГц, а четырех экономичных Cortex-A510 — с 1,8 до 2,0 ГГц. Производительность внутри процессорного графического ускорителя Immortalis-G715 выросла на 17%. Однако в составе Redmi K60 Ultra также будет использоваться отдельный видеопроцессор PixelWorks X7, работающий на основе самостоятельно разработанного компанией алгоритма. Данный код отвечает за интерполяцию кадров с малой задержкой, что позволяет кратно увеличить частоту кадров при максимальной задержке менее 10 мс.

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Задняя камера Redmi K60 Ultra будет работать на основе датчика Sony IMX800 с разрешением в 50 Мп и размером 1/1,49 дюйма. Данный оптический сенсор поддерживает технологию Fusion Megapixel, при помощи которой 4 пикселя способны объединятся в один пиксель размера 2 мкм, также в него встроена оптическая стабилизация. У смартфона имеется еще один 8 Мп датчик для широкоформатной съёмки и 2 Мп для макросъёмки. Передняя камера будет оснащена оптическим сенсором Sony IMX596, разрешение которого составит 20 Мп.

Емкость батареи Redmi K60 Ultra составит 5000 мА·ч. Xiaomi заявляет о том, что после 1000 циклов зарядки её ёмкость должна сохраниться не ниже 80% от изначальной.

Xiomi Redmi K60 Ultra получил поддержку технологий беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, и оснащен модулем NFC 3.0. Устройство также имеет два встроенных стереодинамика и сертифицировано по стандарту IP60. К смартфону можно подключить две Sim-карты размера nano. В качестве операционной системы используется Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14. Новинка будет доступна в трёх цветовых решениях: черном, белом и зеленом.

Смартфон предлагает от 12 до 24 Гбайт ОЗУ типа LPDDR5X и от 256 до 1024 Гбайт основной памяти. Стоимость начальной версии смартфона с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб основной составит около 360 долларов, а старшая версия с 24 ГБ ОЗУ и 1 Тб основной памяти будет стоить уже около 500 долларов.