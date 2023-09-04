Компания Cervoz показала семейство твердотельных накопителей T425 в форм-факторе M.2 2230 c максимальным объемом до 512 Гб

Тайваньская корпорация Cervoz рассказала о выходе собственной линейки SSD семейства T425, предназначенного для использования в ПК и ноутбуках с пассивным охлаждением. В накопителе используется флеш-память 3D TLC от компании Micron Technology. Прошивка Cervoz включает мощный алгоритм ECC (Elliptic Curve Cryptography), предназначенный для декодирования кода с малой плотностью проверок на четность LDPC, что позволяет повысить надежность хранения данных.

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Устройство выполнено в форм-факторе M.2 2230 размером 22 × 30 мм и толщиной в 3,5 мм. Для подключения используется интерфейс PCIe 3.0 x2 (спецификация NVMe 1.3). В линейке будут представлены модели объемом 64, 128 и 512 Гбайт соответственно.

Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 815 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 760 Мбайт/с, уступает другим NVM-e накопителям и соответствует скорее хорошему mSATA. Энергопотребление по техническим характеристикам не превышает 2,5 Вт в активном режиме и 0,53 Вт в режиме простоя. Диапазон рабочих температур находится в диапазоне от 0 до +70 °C. Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) — составляет более 3 млн часов.