MSI не оказалось в списке производителей новых AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые должны выйти в продажу с 6 сентября.

В конце августа AMD показала свои новые видеокарты Radeon RX 7800XT и Radon RX 7700 XT, на последней на данный момент архитектуре RDNA 3. Radon RX 7700 XT должна стоить менее 500 долларов, и тем самым составить конкуренцию Nvidia GeForce RTX 4060. А модель RX 7800 XT должна составить конкуренцию Nvidia GeForce RTX 4070 в ценовом сегменте выше 600 долларов. В то же время не все главные партнеры AMD собираются выпускать данные видеокарты к моменту начала их продажи 6 сентября.

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AMD выбрала девять партнёров для запуска своих новых графических ускорителей, включая тех, кто отдельно работает с китайским рынком. Однако, MSI, до этого являющейся одним из главных партнёров AMD, в данном списке каким-то образом не оказалось.

Означает ли это, что тайваньская корпорация совсем перестанет выпускать видеокартам от AMD, сосредоточив свое внимание на Nvidia, остается вопросом. Однако, на это указывает и то, что в 2022 году MSI задержала выход собственных версий Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT на целых два месяца, после чего выпустила их со старым охлаждением, разработанном еще для моделей 6000-й серии.

В случае с новыми решениями на базе графического процессора Navi 32 компания также не торопится. Конечно, это однозначно не говорит о том, что MSI совсем откажется от идеи выпуска собственных Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Вполне возможно, что компания просто выпустит видеокарты позже.

Но одновременно и другие производители видеокарт от AMD не спешат представлять свои Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. ASUS собирается выпустить только по одной версии обеих видеокарт в двух цветовых решениях. А Gigabyte сообщила о том, что также выпустит всего две версии данных видеокарт.