Девять китайских компаний, специализирующихся на исследованиях и разработках в области процессоров на базе открытой архитектурой RISC-V, объявили о формировании отраслевого альянса China RISC-V Industry Alliance.

В него вошли разработчик T-Head (принадлежит Alibaba), VeriSilicon Microelectronics, Xinlai Technology, Shanghai Saifang Technology, Shanghai Shiqing Technology, Juquan Optoelectronics, Shanghai Hengrui Intellectual Property Services Co., Ltd., Xinsiyuan Microelectronics и StarFive (сотрудничает с Baidu).

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По условиям подписанного между компаниями соглашения, его участники не должны подавать друг на друга в суд за нарушением патентных прав на технологии, разработанные на базе открытой архитектурой RISC-V. Члены альянса собираются обмениваться патентами друг с другом и лицензировать их от имени альянса третьим сторонам.

Целью проекта является, создания собственного семейства микропроцессоров, дальнейшее развитие архитектуры RISC-V и различных решений на ее основе. Это становится особенно актуальным в связи с жестким санкционным давлением со стороны США, отрезавшем китайские корпорации от доступа к самым передовым технологиям производства современных процессоров.

Для китайских производителей RISC-V может поспособствовать гораздо быстрому выходу на коммерческий рынок с наименьшими затратами. Если ведущие китайские компании в области полупроводниковой продукции смогут совместно использовать разработки архитектуры RISC-V, перспективы того, что китайские производители смогут догнать своих зарубежных конкурентов, станет намного более реальной.