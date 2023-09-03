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Цепочки поставок Apple лихорадит из-за роста напряжённости между США и Китаем
Цепочки поставок для сборки iPhone стали рушиться из-за роста напряжённости в отношениях между США и Китаем.

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Несмотря на то, что в Китае на сегодняшний момент находится около 80 % различных производственных партнёров Apple, компания продолжает диверсифицировать производство компонентов, распределяя его в разных странах.

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Многие компании начали искать место для новых производственных площадок, из-за повышения заработной платы в Китае, в связи с его экономическим ростом. Также стоит сказать, что существенную роль в переносе производств из Китая сыграла санкционная политика США, направленная на сдерживание технологического развития Поднебесной в области производства полупроводников, что привело к ускорению перевода производств ведущими корпорациями в этой области в другие азиатские страны. Не стала исключением и Apple, существенно усилив тенденцию ухода из Китая, особенно после тарифных войн времен Дональда Трампа.

Индия и Вьетнам стали главными новыми центрами поставок компонентов Apple за прошедшие десять лет. Обе страны стали активно предлагать себя в качестве новых возможных поставщиков комплектующих для крупнейших корпораций в отрасли современной электроники, включая Apple, снижая заработную плату и предлагая различные инвестиционные стимулы.

На сегодняшний день в Индии производится около 7 % всех смартфонов линейки iPhone, а общий объем экспорта электроники из страны с 2018 года увеличился в 4 раза, составив в 2022 году цифру в 24 млрд долларов. Во Вьетнаме за прошедший год электроника составила треть экспорта, этот показатель вырос почти в два раза за последнее десятилетие.

Однако несмотря на все это для Apple имеются определённые риски в Индии и Вьетнаме из-за того, что поставка электроэнергии и водоснабжение в этих странах менее надёжны, чем в Китае, что может привести к перебоям в производстве комплектующих для новой продукции компании. 

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##интересное #apple #китай #сша
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