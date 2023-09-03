Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
andr83 За пост начислено вознаграждение
Система ускорения любых игр HYPR-RX от AMD выйдет уже в начале сентября
Выход HYPR-RX должен состояться 6 сентября, вместе с выходом в продажу видеокарт Radeon RX 7700 XT и Radeon 7800 XT, а также выпуском нового видеодрайвера Radeon Software.

реклама

Совсем недавно AMD представила новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые будут поддерживать новую технологию HYPR-RX, способную повышать  производительность любых игр. 

реклама

Функция HYPR-RX была впервые анонсирована компанией еще в ноябре 2022 года. AMD обещала выпустить её до конца первой половины нынешнего года, но этого не случилось так как данную технологию не успели доработать к этому времени. В отличие от FSR 3 и DLSS 3, для интеграции которых в игры нужно участие со стороны разработчиков, технология Fluid Motion Frames, входящая в состав технологии HYPR-RX нового драйвера AMD Radeon Software, в этом не нуждается, поскольку встроена в сам драйвер и таким образом может использоваться во всех играх независимо от разработчика. 

HYPR-RX изначально разрабатывалась в качестве удобного инструмента для увеличения производительности игр, способного к активированию в один клик. В основе новой функции лежат сразу три технологии: Radeon Super Resolution, Radeon Boost и Radeon Anti-Lag.  

Radeon Super Resolution базируется на таком же алгоритме, как и FSR 1.0 — рендеринг происходит в более низком разрешении, после чего алгоритм самостоятельно повышает разрешения кадра до заданного значения. Но вместо того, чтобы полагаться на разработчиков игр для внедрения технологии масштабирования AMD, компания нашла способ масштабировать кадры во всех играх на уровне драйвера.

Radeon Boost от AMD при помощи динамического снижения разрешения при движении в кадре, увеличивает производительность и скорость отклика. Для более новых игр Radeon Boost использует функцию временного затемнения под названием Variable Rate Shading.

Radeon Anti-Lag, судя по названию, позволяет минимизировать задержки ввода и эффективно контролировать работу процессора. В итоге игроки получают более высокую отзывчивость, что особенно заметно в динамичных сценах. 


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
##интересное #amd
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава крупнейшей сети супермаркетов во Франции: «Покупатели не хотят покупать самое необходимое»
6
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
13
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
12
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
5
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
8
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
71
Украинские власти вычислят всех уклонистов, бежавших в Европу по липовым справкам и документам
11
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
2
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
Sony Xperia 5 V официально представлен c процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC и дисплеем OLED HDR10
+
Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
2
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
2
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
1600 ученых подписали документ, постулирующий вымышленный характер «климатического кризиса»
4
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
38
Китай готовится к высадке тайконавтов (космонавтов) на Луну
6

Популярные статьи

5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
53
Мег 2: Бездна: как Джейсон Стэйтем кильку ловил
6
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
20
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
15
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
32
Какие игры выйдут в сентябре 2023
5
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
3
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
7
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
9

Сейчас обсуждают

Bamboliny
17:48
Отдал некоторым родным и знакомым (это в основном пожилые люди), запечатленным на на этих древних пленках, оцифрованные фото. Реакция была буквально единодушно-восторженной, даже прозвучала робкая пр...
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
antagonist
17:47
К Elex надо привыкать. Я в первый раз часа 3 наиграл, бросил. Второй раз хватило на пару дней по 2 часа. В третий присет так втянулся, что по 4-5 часов в день сидел. И 1 и 2 часть. Игра неплохая на са...
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
Джон Коннор
17:46
8 лет это до нуля, по факту через 5 лучше поменять. Касаемо файла подкачки он нафиг не нужен и не используется. Касаемо браузера вся скорость упирается в интернет, поэтому спокойно работает с HDD, са...
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
Джон Коннор
17:43
Сперва бампером, потом капотом и только потом двигателем
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
Vadim Rau
17:43
Как будто где-то по другому
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
Джон Коннор
17:42
Сейчас можно брать Apacer, хорошая надежность и заявленный ресурс выше чем у многих
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
Николай Щепетов
17:40
Погодите, а в 20 году Вагнер уже был на контракте в связи с сво ?
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
Bamboliny
17:40
"В твоей жизни ничего не изменится от того, что ты это старьё отсканируешь." У каждого свое отношение к прошлому, хотя и твоя точка зрения для кого-нибудь будет правильным решением.
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
Bamboliny
17:38
Нормальное решение, конечно, если есть камера и объектив, который не мылит на минимальных дальностях фокусировки. Я лет 12 назад на D90+nikkor 35mm 2.0d подобную штуку колхозил (пластик+картон), но ре...
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
devchidable
17:35
Вы же видите, что написано, значит права у меня есть :)
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем