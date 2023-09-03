Выход HYPR-RX должен состояться 6 сентября, вместе с выходом в продажу видеокарт Radeon RX 7700 XT и Radeon 7800 XT, а также выпуском нового видеодрайвера Radeon Software.

Совсем недавно AMD представила новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, которые будут поддерживать новую технологию HYPR-RX, способную повышать производительность любых игр.

реклама

Функция HYPR-RX была впервые анонсирована компанией еще в ноябре 2022 года. AMD обещала выпустить её до конца первой половины нынешнего года, но этого не случилось так как данную технологию не успели доработать к этому времени. В отличие от FSR 3 и DLSS 3, для интеграции которых в игры нужно участие со стороны разработчиков, технология Fluid Motion Frames, входящая в состав технологии HYPR-RX нового драйвера AMD Radeon Software, в этом не нуждается, поскольку встроена в сам драйвер и таким образом может использоваться во всех играх независимо от разработчика.

HYPR-RX изначально разрабатывалась в качестве удобного инструмента для увеличения производительности игр, способного к активированию в один клик. В основе новой функции лежат сразу три технологии: Radeon Super Resolution, Radeon Boost и Radeon Anti-Lag.

Radeon Super Resolution базируется на таком же алгоритме, как и FSR 1.0 — рендеринг происходит в более низком разрешении, после чего алгоритм самостоятельно повышает разрешения кадра до заданного значения. Но вместо того, чтобы полагаться на разработчиков игр для внедрения технологии масштабирования AMD, компания нашла способ масштабировать кадры во всех играх на уровне драйвера.

Radeon Boost от AMD при помощи динамического снижения разрешения при движении в кадре, увеличивает производительность и скорость отклика. Для более новых игр Radeon Boost использует функцию временного затемнения под названием Variable Rate Shading.

Radeon Anti-Lag, судя по названию, позволяет минимизировать задержки ввода и эффективно контролировать работу процессора. В итоге игроки получают более высокую отзывчивость, что особенно заметно в динамичных сценах.



