Компания Gigabyte представила материнские платы серии Aorus Z790 X, предназначенные для процессоров Intel Intel Raptor Lake. Производитель выделяет в обновлённых моделях поддержку быстрых модулей оперативной памяти DDR5, обновленные BIOS, а также поддержку Wi-Fi 7.

Материнские платы Gigabyte Aorus Z790 X предлагают поддержку модулей памяти DDR5 с частотой до 8266 МГц. Платы оснащены функцией DDR5 XMP Auto Booster, которая позволяет нажатием одной кнопки запускать разгон памяти DDR5 с частотой 5600 МГц до частоты в 6000 МГц. Еще Gigabyte указывает на то, что повысила качество передачи сигнала между всеми компонентами материнской платы для улучшения производительности и надежного и стабильного функционирования всей системы в целом.

реклама

В новых материнских платах Aorus Z790 X используются механизмы M.2 EZ-Latch Click и M.2 EZ-Latch Plus, что серьезно упрощает установку SSD накопителей и их радиаторов, а также видеокарт без использования для этого каких-либо дополнительных инструментов. Модель Aorus Z790 Xtreme X получила собственный индикационный цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 5 дюймов.

В материнских платах серии Gigabyte Aorus Z790 X также будет включена возможность установки новых радиаторов, что позволит увеличить общую площадь рассеивания тепла в 10 раз. Изменение расположение разъемов на задней панели позволило улучшить вентиляцию и тем самым снизить температуру подсистемы питания на 7 градусов.

BIOS новой линейки материнских плат получили обновление интерфейса и ряд новых функций, включая технологию PerfDrive для идеального выбора баланса между энергопотреблением и производительностью новых процессоров Intel Raptor Lake. В Gigabyte также заявили, что интегрировали многие функции мониторинговой программы HWiNFO прямо в BIOS, благодаря тесному сотрудничеству с ее разработчиками.

Ещё одной важной особенностью плат Gigabyte Aorus Z790 X будет поддержка Wi-Fi 7, хотя в линейке ожидаются модели, у которых не будет данного модуля беспроводной связи.

По информации инсайдеров, новые модели материнских плат оказались дороже предыдущих. Так, цена младшей модели Z790 Aorus Elite X WIFI 7 будет составлять около 290 долларов. Стоимость средней по характеристикам Z790 Aorus Pro X окажется в районе 550 долларов. А флагманская Aorus Z790 Xtreme X будет стоить уже 1000 долларов.



