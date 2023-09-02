Компания Apple может представить свою новую версию планшета iPad Pro весной или в начале лета следующего года.

Как и нынешний iPad Pro, следующая версия планшета, вероятно, также выйдет в двух версиях. Версия начального уровня будет поставляться с 11-дюймовым дисплеем, а более дорогая конфигурация будет иметь 13-дюймовую панель. Новый чип M3 будет содержать центральный процессор с восемью ядрами и графический процессор с 10 ядрами на новом 3нм техпроцессе от TSMC. Еще планшет получит новый OLED экран взамен mini-Led.

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Это позволит обеспечить до 35% более высокую энергоэффективность и 15% прирост производительности, по сравнению с технологиями предыдущего поколения, что в свою очередь означает, что iPad Pro следующего года будет иметь более продолжительное время автономной работы, а по своей производительности превосходить многие ноутбуки и даже MacBook.

Новый OLED экран улучшит контрастность и увеличит частоту обновления — два показателя, которые способствуют улучшению качества изображения. Технология также менее подвержена определенным типам ошибок отображения, по сравнению с ранее применявшейся в iPad Pro технологией mini-Led.

В прошлом квартале прибыль подразделения компании по выпуску iPad оказалась ниже на 20% по сравнению с прибылью прошлого года за тот же отчетный период. В Apple надеются, что новый усовершенствованный iPad Pro поможет компании повысить спрос на планшеты и тем самым приведет к увеличению прибыли.



