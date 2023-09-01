Компания Gigabyte представила пресс-релиз своего нового премиального твердотельного накопителя Gigabyte AORUS Gen5 12000.

Выходить он будет только в одном варианте на 2 Tb. Скорость чтения должна составить 12,5 Гбит/с, а записи 11,8 Гбит/с. Микросхема памяти представлена в виде 232 слоев флеш-памяти 3D NAND TLC. В качестве микроконтроллера памяти используется 8-канальный Phison PS5026-E26. Так же присутствует буфер объемом 4 Гб на базе памяти LPDDR4. Еще компания заявляет о наличии в новом накопителе оптимизированной поддержки технологии ускорения загрузки игр DirectStorage.

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SSD на базе PCI Express 5.0 как правило сильно греются, поэтому в комплекте к нему идет радиатор с двумя тепловыми трубками, однако из-за внушительных размеров последнего накопитель оказывается не совместим со многими материнскими платами даже от самой компании Gigabyte, как и его предшественник Gigabyte AORUS Gen5 10000. Сами же производители рекомендуют использовать новый SSD с платами моделей Z790 Aorus Xtreme, Z790 Aorus Master, Z790 Aero G, X670E Aorus Xtreme и X670E Aorus Master.

На данный момент Gigabyte ничего не сообщила о цене и дате выхода своего нового премиального твердотельного накопителя.