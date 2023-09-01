Уже в июле этого года Samsung сообщила о начале поставок NVIDIA первых образцов разработанных компанией чипов памяти GDDR7.

Новое поколение графической памяти будет на 25% производительней, чем предыдущее и обладать пропускной способность в 36 Гбит/с и скоростью передачи данных 128 Гбайт/с, что позволит повысить пропускную способность видеокарты с такой памятью до 1,536 Тбайт/с, а это в 1,5 раза больше пропускной способности нынешнего флагмана NVIDIA GeForce RTX 4090 с самой быстрой на данный момент коммерческой графической памятью GDDR6X.

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Учитывая, что аналогичные чипы от Micron предположительно выйдут только в начале 2024 года, Samsung может стать монополистом на рынке данного типа памяти. Однако GDDR7 основанная на новой технологии амплитудно-импульсной модуляции PAM3, потребуют новых контроллеров памяти, а значит и новой архитектуры графических ядер. А следующее поколение видеокарт NVIDIA 5000-й серии на базе архитектуры Blackwell, выйдет не раньше первой половине 2025 года, следовательно у NVIDIA будет время, чтобы выбрать своего поставщика нового типа памяти, так как к тому моменту GDDR7 будет выпускать не только Micron, но SK Hynix анонсировавшая выпуск своих чипов памяти GDDR7 к концу нынешнего года. Так что конкуренции на рынке нового поколение видеопамяти должна быть вполне серьезная, однако Samsung уже сейчас смогла сделать себе серьезный задел перед своими конкурентами и выбиться в лидеры по крайней мере на данный момент.