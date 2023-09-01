Новый способ борьбы с раком обнаружила недавно группа японских ученых из университета Осака, свои исследования они опубликовали в известном научном издании Heliyon. Им оказался имбирь кенкур (Kaempferia galanga) или ароматный имбирь, произрастающий в Юго-Восточной Азии и обычно использующийся в качестве специи или средства от расстройства желудка.

Ученые под руководством доцента из высшей школы жизни и экологии человека Акико Кодзимы проводили исследования воздействия экстрактов различных растений на раковые клетки, в ходе которых обнаружилось что экстракт ароматного имбиря или кенкура (Kaempferia galanga), с активным веществом этил-п-метоксициннамат (ЭМС), способен серьезно снизить рост раковых клеток. Эффективность данного вещества была проверена также в опытах на животных, в частности на мышах.

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Ученые пока еще не до конца поняли механизм, при помощи которого этил-п-метоксициннамат (ЭМС) подавляет рост раковых клеток, но его способность останавливать деление раковых клеток особенно путем воздействия на снижении экспрессии митохондриального транскрипционного фактора А (TFAM) не вызывает сомнений. В итоге данный экстракт может стать новым маркером при исследовании различных видов онкологии.

А открытие его новых неизвестных до этого свойств произвести целую революцию в области борьбы с онкологическими заболеваниями, в результате чего экстракт ароматного имбиря кенкура появится в большинстве онкологических центров по всему миру.



