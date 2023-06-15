Уточняется, что инцидент произошел еще 1 июня. Причина произошедшего выясняется.

В результате крушения вертолета UH-60 Black Hawk на северо-востоке Сирии получили ранения 22 человека. "В результате инцидента с вертолетом на северо-востоке Сирии ранения различной степени тяжести получили 22 военнослужащих армии Соединенных Штатов", - говорится в официальном заявлении Пентагона. По сведениям оборонного ведомства США, сообщений о вражеском огне в этом районе не поступало. Тяжесть полученных ранений была различной, 15 военнослужащих были отправлены в медицинские учреждения высшей категории для лечения за пределами Сирии.

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Вертолет UH-60 Black Hawk армии Соединенных Штатов в Сирии

По имеющимся данным, инцидент произошел, скорее всего, во время операции по десантированию в Аль-Хасаке, провинции на северо-востоке Сирии. Такие происшествия тут не редкость. Например, в 2017 году в Сирии разбился MV-22 Osprey Корпуса морской пехоты США, в результате чего погибли два морпеха. Также были жертвы во время столкновений с местными силами. США в настоящее время сохраняют небольшое военное присутствие в Сирии. Сегодня численность американского контингента в этой стране составляет примерно 900 человек. В 2018-2020 годах базы США в Сирии были усилены тяжелыми вооружениями, включая ракетно-артиллерийские системы HIMARS, танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley. Кроме того, продолжается развертывание других сил и средств в качестве дополнительного подкрепления.

Подразделения американских военных в Сирии были развернуты для осуществления контроля над наиболее богатыми нефтью регионами страны (провинции Дейр-эз-Зор, Хасека и Хомс). В этих районах помимо нефти находятся самые плодородные земли Сирии. Однако для Вашингтона самое главное — это нефть. Тут она добывается в довольно больших количествах, затем вывозится и продается, а средства, полученные от ее продажи, - в том числе - идут на финансирование "присутствия американских военных" финансирование присутствия американских военных.

Многие страны считают эту деятельность незаконной, если не грабежом, что является военным преступлением, поскольку ни сирийское правительство, ни Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не санкционировали ни оккупацию, ни добычу и продажу сирийской нефти, а именно они являются единственными органами власти, способными сделать это на законных основаниях и в соответствии с международным правом.

Попытки сирийцев и их союзников бросить вызов американскому военному присутствию наталкиваются на мощный отпор, так как США используют разветвленную сеть региональных военных баз и военно-морских кораблей. Кроме того, для поддержки личного состава на базах в случае угрозы постоянно направляются самолеты, начиная от вертолетов AC-130 и заканчивая истребителями F-18E Super Hornet, базирующимися на авианосцах.

Как напоминает американский военный журнал Military Watch Magazine, в настоящее время в Сирии находится не менее 900 военнослужащих армии Соединенных Штатов, а также не разглашаемое количество наемников.

Особенностью вертолетов Black Hawk, задействованных в операциях в Сирии, является применение уникальных средств лазерного противодействия для повышения живучести при возможных атаках с использованием ручных ракет класса "земля-воздух" с инфракрасным наведением.

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Американскую оккупацию Сирии поддержал ряд европейских государств, в том числе Норвегия и Франция, направившие отряды специального назначения в оккупированные территории, в то время как союзник по Североатлантическому альянсу Турция провела аналогичную операцию на северо-востоке Сирии.