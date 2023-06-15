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В Сирии 22 военных США получили ранения в результате крушения вертолета
Уточняется, что инцидент произошел еще 1 июня. Причина произошедшего выясняется.
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В результате крушения вертолета UH-60 Black Hawk на северо-востоке Сирии получили ранения 22 человека. "В результате инцидента с вертолетом на северо-востоке Сирии ранения различной степени тяжести получили 22 военнослужащих армии Соединенных Штатов", - говорится в официальном заявлении Пентагона. По сведениям оборонного ведомства США, сообщений о вражеском огне в этом районе не поступало. Тяжесть полученных ранений была различной, 15 военнослужащих были отправлены в медицинские учреждения высшей категории для лечения за пределами Сирии.

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Вертолет UH-60 Black Hawk армии Соединенных Штатов в Сирии

По имеющимся данным, инцидент произошел, скорее всего, во время операции по десантированию в Аль-Хасаке, провинции на северо-востоке Сирии. Такие происшествия тут не редкость. Например, в 2017 году в Сирии разбился MV-22 Osprey Корпуса морской пехоты США, в результате чего погибли два морпеха. Также были жертвы во время столкновений с местными силами. США в настоящее время сохраняют небольшое военное присутствие в Сирии. Сегодня численность американского контингента в этой стране составляет примерно 900 человек. В 2018-2020 годах базы США в Сирии были усилены тяжелыми вооружениями, включая ракетно-артиллерийские системы HIMARS, танки M1A2 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley. Кроме того, продолжается развертывание других сил и средств в качестве дополнительного подкрепления.

Подразделения американских военных в Сирии были развернуты для осуществления контроля над наиболее богатыми нефтью регионами страны (провинции Дейр-эз-Зор, Хасека и Хомс). В этих районах помимо нефти находятся самые плодородные земли Сирии. Однако для Вашингтона самое главное — это нефть. Тут она добывается в довольно больших количествах, затем вывозится и продается, а средства, полученные от ее продажи, - в том числе - идут на финансирование "присутствия американских военных" финансирование присутствия американских военных.

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Многие страны считают эту деятельность незаконной, если не грабежом, что является военным преступлением, поскольку ни сирийское правительство, ни Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не санкционировали ни оккупацию, ни добычу и продажу сирийской нефти, а именно они являются единственными органами власти, способными сделать это на законных основаниях и в соответствии с международным правом.

Попытки сирийцев и их союзников бросить вызов американскому военному присутствию наталкиваются на мощный отпор, так как США используют разветвленную сеть региональных военных баз и военно-морских кораблей. Кроме того, для поддержки личного состава на базах в случае угрозы постоянно направляются самолеты, начиная от вертолетов AC-130 и заканчивая истребителями F-18E Super Hornet, базирующимися на авианосцах.

Как напоминает американский военный журнал Military Watch Magazine, в настоящее время в Сирии находится не менее 900 военнослужащих армии Соединенных Штатов, а также не разглашаемое количество  наемников.

Особенностью вертолетов Black Hawk, задействованных в операциях в Сирии, является применение уникальных средств лазерного противодействия для повышения живучести при возможных атаках с использованием ручных ракет класса "земля-воздух" с инфракрасным наведением.

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Американскую оккупацию Сирии поддержал ряд европейских государств, в том числе Норвегия и Франция, направившие отряды специального назначения в оккупированные территории, в то время как союзник по Североатлантическому альянсу Турция провела аналогичную операцию на северо-востоке Сирии.

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