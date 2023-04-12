Китай, один из крупнейших мировых производителей редкоземельных элементов, намерен запретить их экспорт в Соединенные Штаты, которые в свою очередь запретили американским компаниями поставлять в Пекин передовые чипы и оборудование для их производства.
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Китай пригрозил запретить экспорт редкоземельных элементов (РЗЭ) в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении поставок в КНР современных полупроводниковых технологий. Об этом сообщает издание UnHerd. В случае принятия такого закона его последствия могут нанести серьезный ущерб экономике США.
Редкоземельные элементы являются важными и самыми дорогостоящими компонентами высокотехнологичных продуктов, включая ветряные турбины, жесткие диски, электромобили и смартфоны. Кроме того, от поставок РЗЭ сильно зависят американские военно-промышленные компании, а следовательно, и вся армия США. Так, например, для производства малозаметного истребителя пятого поколения F-35 требуется порядка 417 кг "редких земель". Мы уже не говорим о том какое количество редких металлов необходимо для строительства атомной подводной лодки или авианесущего крейсера класса USS Gerald R. Ford.
Мировой спрос на "редкие земли" в 2021 году достиг 167 000 тонн. Согласно прогнозам, к 2030 году он возрастет до 325 000 тонн. Китай является лидером на рынке редкоземельных минералов. По некоторым данным, сегодня в стране добывается не менее 60% мирового объема редкоземов, и производится порядка 85% от мирового предложения таких элементов в очищенном виде. Более того, Пекин контролирует более 90 процентов мощностей по производству постоянных магнитов в мире, а также является ключевым игроком в глобальных цепочках поставок.
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В США считают, что угрозы Китая подталкивают Запад к поиску альтернативных поставщиков таких элементов, что может стать причиной новых дебатов касательно экологических проблем, связанных с добычей и переработкой РЗЭ.
Если Китай осуществит свои угрозы, пишет UnHerd, то стоимость "редких земель" ровно, как и товаров, в которых они используются, вырастет. Со временем такая политика приведет к нарушению цепочек поставок и еще большему росту цен на редкоземельную продукцию.
Напомним, в декабре 2022 года противостояние между Соединенными Штатами и Китаем закончилось тем, что Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию из-за американских санкций и мер экспортного контроля на микрочипы, импортируемые КНР.