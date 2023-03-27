По итогам 2022 года Россия и Китай стали лидерами по профициту торгового баланса. Согласно статистке, Россия нарастила профицит до рекорда в $333,4 млрд, Китай — до рекордных $877,6 млрд.

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Согласно новому отчету, положительное сальдо торгового баланса Китайской Народной Республики за прошлый год увеличилось более чем на 30%, достигнув рекордно высокого уровня в $877,6 млрд.

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Профицит торгового баланса Китая в прошлом году увеличился более чем на 30%, достигнув рекордно высокого уровня в 877,6 миллиарда долларов США и выведя страну на первое место по профициту мирового торгового баланса. Россия заняла второе место среди крупнейших экономик мира, увеличив профицит в 1,7 раза за год до рекордных 333,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует отчеты агентства Sputnik, основанные на данных национальных статистических служб.

Саудовская Аравия заняла третье место с профицитом в 221,3 млрд долларов. Это самый большой результат с 2012 года, добавляется в документе. В докладе также отмечается, что в 2022 году Канада стала страной с самым высоким ростом профицита торгового баланса в 4,8 раза - с 3,65 млрд долларов до 17,45 млрд долларов. В то же время Нигерия стала единственной страной, которая в прошлом году изменила дефицит в торговле на профицит. Одновременно с этим, в 2022 году профицит торгового баланса 26 ведущих экономик составил $2,45 трлн. по сравнению с 32 странами с $2,1 трлн. годом ранее.

Москва и Пекин активно расширяют сотрудничество

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали два совместных стратегических документа, направленных на укрепление экономического и дипломатического партнерства двух мировых держав.

Стоит также отметить, что в последнее Россия и Китай обязались наращивать сотрудничество и укреплять многосторонние связи посредством многосторонних механизмов, таких, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и платформы G20. В последние месяцы блок БРИКС активно обсуждает возможность расширения и присоединения новых участников, включая Аргентину, Иран, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.

На долю членов БРИКС в настоящее время приходится 30% мирового валового продукта и более 40% населения планеты. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная Россией, Китаем, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном в 2001 году, представляет собой крупнейший в мире региональный рынок с восемью официальными членами и четырьмя членами-наблюдателями.

Мужчины переносят пакеты с экспортируемыми товарами перед зданием торгового центра, в котором расположены магазины и офисы китайских компании реализующими продукцию для россиян. Пекин, Китай, 1 апреля 2022 года. (агентство Reuters)

На долю этой организации приходится около 40 процентов населения планеты и более 28 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Россия и Китай заявили о своем намерении усилить контакты по вопросам деятельности ВТО, в частности, ее реформирования.

Также обе страны заявили о своей поддержке принятия Африканского союза в G20, что позволит бедным странам и странам с развивающимися экономиками получить " больший вес" на мировой арене.

"Одним словом, растущая и крепнущая дружба между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным способствует сближению двух стран", - пишет ливанское издание Almayadeen. "Желание положить конец экономической и геополитической гегемонии США, еще больше укрепило дипломатические и экономические связи между Москвой и Пекином".

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Это особенно ярко проявляется на фоне использования обеими сторонами золота и своих национальных валют для совершения торговых операций. Распространение этой практики на другие мировые экономики еще больше угрожает статусу американского доллара как доминирующей мировой резервной валюты, заключили журналисты Almayadeen.