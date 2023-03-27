Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Китай и Россия возглавили список мировых лидеров по профициту торгового баланса
По итогам 2022 года Россия и Китай стали лидерами по профициту торгового баланса. Согласно статистке, Россия нарастила профицит до рекорда в $333,4 млрд, Китай — до рекордных $877,6 млрд.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Согласно новому отчету, положительное сальдо торгового баланса Китайской Народной Республики за прошлый год увеличилось более чем на 30%, достигнув рекордно высокого уровня в $877,6 млрд.

реклама

Профицит торгового баланса Китая в прошлом году увеличился более чем на 30%, достигнув рекордно высокого уровня в 877,6 миллиарда долларов США и выведя страну на первое место по профициту мирового торгового баланса. Россия заняла второе место среди крупнейших экономик мира, увеличив профицит в 1,7 раза за год до рекордных 333,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует отчеты агентства Sputnik, основанные на данных национальных статистических служб.

Саудовская Аравия заняла третье место с профицитом в 221,3 млрд долларов. Это самый большой результат с 2012 года, добавляется в документе. В докладе также отмечается, что в 2022 году Канада стала страной с самым высоким ростом профицита торгового баланса в 4,8 раза - с 3,65 млрд долларов до 17,45 млрд долларов. В то же время Нигерия стала единственной страной, которая в прошлом году изменила дефицит в торговле на профицит. Одновременно с этим, в 2022 году профицит торгового баланса 26 ведущих экономик составил $2,45 трлн. по сравнению с 32 странами с $2,1 трлн. годом ранее.

Москва и Пекин активно расширяют сотрудничество

На прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали два совместных стратегических документа, направленных на укрепление экономического и дипломатического партнерства двух мировых держав.

Стоит также отметить, что в последнее Россия и Китай обязались наращивать сотрудничество и укреплять многосторонние связи посредством многосторонних механизмов, таких, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и платформы G20. В последние месяцы блок БРИКС активно обсуждает возможность расширения и присоединения новых участников, включая Аргентину, Иран, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.

На долю членов БРИКС в настоящее время приходится 30% мирового валового продукта и более 40% населения планеты. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная Россией, Китаем, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном в 2001 году, представляет собой крупнейший в мире региональный рынок с восемью официальными членами и четырьмя членами-наблюдателями.

Мужчины переносят пакеты с экспортируемыми товарами перед зданием торгового центра, в котором расположены магазины и офисы китайских компании реализующими продукцию для россиян. Пекин, Китай, 1 апреля 2022 года. (агентство Reuters)

На долю этой организации приходится около 40 процентов населения планеты и более 28 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП).  Россия и Китай заявили о своем намерении усилить контакты по вопросам деятельности ВТО, в частности, ее реформирования.

Также обе страны заявили о своей поддержке принятия Африканского союза в G20, что позволит бедным странам и странам с развивающимися экономиками получить " больший вес" на мировой арене.  

"Одним словом, растущая и крепнущая дружба между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным способствует сближению двух стран", - пишет ливанское издание Almayadeen. "Желание положить конец экономической и геополитической гегемонии США, еще больше укрепило дипломатические и экономические связи между Москвой и Пекином".

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это особенно ярко проявляется на фоне использования обеими сторонами золота и своих национальных валют для совершения торговых операций. Распространение этой практики на другие мировые экономики еще больше угрожает статусу американского доллара как  доминирующей мировой резервной валюты, заключили журналисты Almayadeen.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #китай #дедолоризация #профицит торгового баланса
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
12
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
11
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
6
Норвежские СМИ: "TikTok-видео с кошками" оказалось важней производства боеприпасов для Украины
4
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
10
На реке Днепр были обнаружены катера 40 Defiant американского производства
5
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продаются в Китае ниже рекомендованной розничной цены
5
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
8
Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
+
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
11
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
15
С чьей подачи Пхеньян заявил о наличии у него собственного аналога БПЛА «Посейдон»
+
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
5
CNN: Поставки С-400 «Триумф» по контракту для Индии приостановлены
13
Американская инвестиционная компания прогнозирует снижение добычи нефти в США
1
Причинить максимальный урон: Медведев высказался за пиратство в отношении контента ушедших из России западных компаний
13
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
33
иноСМИ: на Украине признали годным к военной службе безрукого
7
СПЧ предложило трудоустроить всех помилованных заключённых из ЧВК «Вагнер»
3
В продаже появился самый яркий ручной фонарь в мире со "световой мощностью" в 120 000 люмен
4

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
27
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
11
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
8
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
31
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
24
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
39
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
14

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
16:30
Эд, тебе белым по черному сама Nvidia написала что 3080 - игровая видеокарта. А в играх она 2080 в 2 раза нигде не обходит, я доказал это в своей статье. Хуанг - лжец.
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
vovka_br
16:29
ниже почитай клоун, там указаны и мультимедиа и "Выведите работу с графикой на новый уровень с видеокартами GeForce RTX 30." Созданы для стриминга,
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Ultimauser
16:29
Змей сдох давно.
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
inchaos75
16:28
На стационарном Windows 11, спокойно копирую файлы на ноут с Win10. Что я не так делаю, что не пользуюсь никаким облаком?
У следующей версии Windows могут вырасти требования к оперативной памяти
Reenjeer
16:28
План не статичен, он меняет по мере изменения условий. Или вы думаете что как написал так нужно делать? План меняется и всё идёт по новому плану.
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Олег Власов
16:28
Скорее эта армия этапом пройдёт всю Россию и через Берингов пролив вплавь будет депортирована в штаты,где получит статус беженца.
CNN: украинская армия планирует захватить Мелитополь и взять под контроль сухопутный коридор в Крым
Ultimauser
16:27
Ко ко ко аналитега, ко ко ко кругом обманы. Nvidia мировой лидер, 88% рынка принадлежит им. Этим все сказано. Жалкие отмазки фанатиков бесполезны, это всего лишь обсуждение на локальном форуме, я сомн...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
NeoFart
16:27
Ненужно сравнивать цены на самосборные ПК с "савёлы" или "митька" с брендовым ПК от HP. Они и сейчас в конфигурации "барабан" стоят как игровой самосбор.
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Eppius
16:27
Как я рад за них. Верной дорогой идут.
В 2022 году в Activision Blizzard стало 27 % женщин и небинаров, а доля белых в компании сократилась до 61 %
Падишах
16:26
Со Zmey1945 и Эдом здесь в коментах 2 года назад было весело.
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем