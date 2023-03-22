Израиль намерен развернуть боевые лазеры Iron Beam в составе эшелонированной системы ПРО "Железный купол"

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems представила высокоэнергетическую боевую лазерную установку, способную дополнить тактическую систему противовоздушной обороны "Железный купол" для противодействия самым современным угрозам.

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Дебют высокоэнергетического лазера израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Photo Journal National Defense Magazine.

Система, получившая название Iron Beam, предназначена для нейтрализации целого ряда приближающихся целей - включая беспилотные летательные аппараты, ракеты, артиллерийские и минометные снаряды - с помощью направленного энергетического оружия мощностью от 100 киловатт и выше. Об этом рассказал Ран Гозали, исполнительный вице-президент сухопутного и военно-морского подразделения компании Rafael.

"Мы действительно можем сфокусировать лазерный луч до диаметра монеты на расстоянии в 10 километров", - заявил Гозали в кулуарах Международной оборонной выставки в Абу-Даби. На этом мероприятии компания Rafael впервые представила полномасштабную модель "Железного луча".

В марте 2022 года компания Rafael провела серию успешных испытаний с боевыми стрельбами, в ходе которых демонстратор перехватывал беспилотники, минометные мины, а также крылатые и противотанковые ракеты в самых разнообразных сценариях, отметил эксперт.

После успешного проведения испытаний Управление оборонных исследований и разработок правительства Израиля выделило средства на внедрение технологии. По словам Гозали, комплексы "Iron Beam" могут быть развернуты примерно к 2025 году в составе израильской системы "Железный купол".

Rafael разрабатывает лазерные технологии уже более 20 лет, но за последние два года специалисты компании научились фокусировать луч так, чтобы он мог нейтрализовать угрозы на довольно большом расстоянии, сказал Гозали.

"В момент перехвата класса "поверхность-воздух" возникает эффект воздушной турбулентности, который рассеивает лучи лазера", - объяснил он. "Нам удалось компенсировать это в излучателе и в течение нескольких секунд сфокусировать луч на заданном объекте".

Новые комплексы Iron Beam предназначены для работы в тандеме с израильской системой ПВО "Железный купол" - также производства компании Rafael - в качестве "еще одного эшелона в нашей стратегии и развертывании средств противовоздушной обороны. Операторы смогут выбирать способ нейтрализации угроз: традиционными кинетическими ракетами или лазером "Железного луча", добавил он.

Используя лазер вместо кинетического перехвата, технология Iron Beam обладает неограниченным боезапасом, низкой стоимостью одного выстрела и наносит при этом минимальный сопутствующий ущерб, сообщает Rafael.

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В декабре компания подписала соглашение с Lockheed Martin по совместной разработке высокоэнергетических лазерных систем на платформе "Железного луча" для использования на территории Соединенных Штатов.