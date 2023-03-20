Компания Turkish Aerospace Industries [TAI] опубликовала первые реальные кадры беспилотного истребителя ANKA-3. Ожидается, что ANKA-3, созданный по схеме "летающее крыло" на отечественных мощностях турецкой промышленности, совершит свой первый полет уже в 2023 году. На БПЛА ANKA-3, имеются как внутренние отсеки для оружия, так и внешние подкрыльевые узлы подвески. Снаружи на ударный дрон могут быть установлены бомбы общего назначения с комплектами наведения TEBER-82 и TEBER-81.
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Глава управления оборонной промышленности Турции профессор Исмаил Демир в своем заявлении для государственных и региональных СМИ официально подтвердил, что TAI разработала беспилотный боевой самолет. "Ждите, БЛПА уже в производстве", - довольно лаконично прокомментировал информацию о новом беспилотнике профессор Демир.
Согласно данным, полученным изданием SavunmaSanayiST.com, максимальный взлетный вес беспилотного истребителя TAI составит 7 тонн. ANKA-3, который, как ожидается, совершит свой первый полет во втором квартале 2023 года, разрабатывается с учетом опыта, полученного при создании беспилотных летательных аппаратов серии ANKA.
В первую очередь малозаметный ударный дрон предназначен для выполнения задач класса "воздух-земля". Таким образом, пишет издание Bulgarian Military Magazine, в число основных боевых возможностей самолета будут входить операции по нанесению ударов по всей глубине обороны противника и миссий DEAD/SEAD. (SEAD - подавление ПВО и DEAD - уничтожение противовоздушной обороны противника - типы миссий, используемые для достижения "господства в воздухе").
Семейство беспилотных летательных аппаратов ANKA турецкого производства пользуется большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Так, к примеру, вариант ANKA-1 состоит на вооружении турецкой армии с 2013 года. БПЛА этой серии экспортируется в три страны.
Второй представитель этого семейства беспилотников - двухмоторный аппарат Aksungur (Anka-2) также используется турецкой армией и продан как минимум в две страны. В целом, помимо Турции, операторами беспилотников ANKA в мире являются Алжир, Чад, Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия и Тунис.
Компания Turkish Aerospace является не только крупным производителем военных разведывательных и ударных беспилотников, но и одним из лидеров на международных рынках. Благодаря популярности своего самого известного БПЛА, Bayraktar TB2, турецкая "оборонка" получила возможность продавать свою беспилотную продукцию по всему миру.
Беспилотный истребитель/UCAV ANKA 3 - первый взгляд на экспериментальный образец. Indian Defense Analysis
Напомним, что эксплуатантами Bayraktar TB 2 сегодня являются Катар, Ливия, Украина, Азербайджан, Туркменистан, Марокко, Эфиопия, Кыргызстан, Сомали, Пакистан, Джибути, Буркина-Фасо, Руанда, Того, Нигер, Нигерия, Польша, Мали, Объединенные Арабские Эмираты.
Таким образом, по мнению журналистов турецкого издания SavunmaSanayiST производители аппаратов серий ANKA и Bayraktar успешно продолжат выпускать бюджетные дроны, способные эффективно и качественно выполнять ту работу, для которой они были сконструированы.
Подобные беспилотники доступные по цене смогут выполнять задачи по охране и защите воздушной, наземной или морской территориальной целостности любого государства, пишет издание. Кроме того, в настоящее время в Турции ведется разработка беспилотников, ориентированных на военно-морские силы. Их конструкция предусматривает взлет и посадку с короткой палубы авианосцев.
Источники и ссылки: Journal Voyennoye Obozreniye (Military Review),Journal Topcor, Journal Bulgarian Military Magazin, Journal Savunmasanayist.Com .
1. (https://topwar.ru/213195-v-turcii-pokazali-novyj-udarnyj-bespilotnik-anka-3-prednaznachennyj-dlja-proryva-oborony-s-silnoj-sistemoj-pvo.html)
2. (https://topcor.ru/33239-tureckaja-promyshlennost-predstavila-prototip-drona-anka-3-maloj-radiolokacionnoj-zametnosti.html)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/03/19/turkey-showed-its-new-deep-strike-stealth-anka-3-flying-wing/)
4. (https://www.savunmasanayist.com/anka-3-insansiz-savas-ucagindan-ilk-fotograf/)