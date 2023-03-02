Это вызывает беспокойство в Вашингтоне, которое в последнее время усилилось на фоне все более громких голосов ведущих политиков США, требующих официального вывода американского контингента из Сирии

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2 марта ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила, что Соединенные Штаты предлагают финансовое вознаграждение любому, кто сможет указать местонахождение ракет и беспилотников иранского производства в пустыне Хомс (центральная Сирия), которая географически связана с "55-километровой зоной", местом, где расположена оккупационная база Вашингтона в Эт-Танфе.

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Journal The Cradle, Аль-Ахбар. (Photo credit: Iranian Armed Forces)

"Мы ищем беспилотники и ракеты всех классов, поскольку такая техника может попасть в руки тех, кто намерен причинить вам вред. В случае, если мы обнаружим такое оборудование и конфискуем его, вы получите вознаграждение", - цитирует Аль-Ахбар листовки американских военных.

Созданная в 2016 году база Эт-Танф считается самой важной для американцев базой на территории Сирии, поскольку это единственный военный объект, на котором дислоцируются американские солдаты и наемники. Значимость этого объекта также обусловлена постоянным присутствием на нем контингента из примерно 200 военнослужащих, половина из которых - американцы, а остальные британцы и представители других национальностей. Кроме того, база расположена в стратегически важном месте - в пограничном треугольнике между Сирией, Иорданией и Ираком, - что позволяет контролировать обширные географические районы пустыни Хомс, контролируемые правительством Сирии.

В последние месяцы базы оккупационных сил США в Сирии подвергаются все более частым ударам, ответственность за которые Вашингтон возлагают на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Источники сообщили Аль-Ахбар, что недавно американцы установили на своих базах в Сирии "самые передовые" комплексы противовоздушной обороны и системы наблюдения, чтобы лучше справляться с вторжениями и атаками беспилотников. Однако в результате взлома этих систем, (особенно актуально для базы Эт-Танф), американские военные оказались в "некотором замешательстве" и теперь пытаются "купить" информацию, которая может помочь им "получить доступ" к иранским ракетам и беспилотникам.

14 февраля американские средства ПВО сбили иранский беспилотный летательный аппарат над своим военной базой в районе газового месторождения Коноко на северо-востоке Сирии после того, как он, по сообщениям местных источников, провел над ней "многочасовую" разведку.

Неделю спустя три дрона-камикадзе атаковали базу Эт-Танф, нанеся определённый материальный ущерб и ранив двух боевиков-террористов, которые, как известно, проходят подготовку на территории этого американского военного объекта.

Что же касается Эт-Танфа, в настоящее время вооруженные силы США готовятся к мощным ракетным атакам на эту базу, добавили источники "Аль-Ахбар". Такое положение дел вызвало беспокойство в Вашингтоне, которое в последнее время усилилось на фоне все более громких голосов ведущих политиков США, требующих официального вывода американского контингента из Сирии.

Помимо подготовки экстремистских группировок на базе Эт-Танф, американские военные оказывают материально-техническую поддержку боевикам ИГИЛ* в окрестностях Эт-Танфа. В прошлом месяце боевики ИГИЛ* совершили два жестоких нападения на мирных жителей в пустыне Хомс, убив десятки человек.

В последнее время американские базы в Сирии все чаще подвергаются атакам ударных беспилотников и крылатых ракет, особенно учитывая, что Вашингтон не собирается прекращать свою незаконную оккупацию этой территории.

* ИГИЛ - Террористическая организация, запрещенная на Российской Федерации

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Источники и ссылки: Journal The Cradle, Издание Аль-Ахбар.



1. (https://thecradle.co/article-view/22106/us-offering-rewards-for-information-on-iranian-drones-in-syria-report)

2. (https://www.al-akhbar.com/Syria/357779/جوائز-أميركية-للم-خبرين-مسي-رات-البادية-تؤر-ق-واشنط)