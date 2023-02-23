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Эксперты Military Watch рассказали в какую страну Китай отправит свои двухмоторные истребители L-15
Китай уже отправлял свои истребители L-15 для ВВС Замбии и Эфиопии: Какая страна станет следующей?
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21 февраля Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подтвердили давно анонсированную информацию по приобретению лёгких двухдвигательных истребителей L-15 ВВС Китая. При этом уже на следующий день после анонса в китайских социальных сетях появились кадры самолётов, построенных для ОАЭ в воздухе. 

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Истребители L-15 Военно-воздушных Сил Народно-освободительная армия Китая совершает крутой поворот вправо, считают военные эксперты американского издания. Journal Military Watch Magazine. На фотографии L-15 ВВС Замбии на African Aerospace and Defence Expo 2016. Военно-воздушные силы Замбии стали первым зарубежным покупателем данных китайских учебно-боевых самолетов. 

Впервые информация об этом контракте появилась в феврале 2022 года, но тогда она не получила подтверждения, теперь же стало известно, что он предусматривает поставку 12 самолетов L-15 с последующим опционом на поставку еще 36 боевых машин. Хотя L-15 используется в ВВС Китая в основном как учебный авиа-тренажёр, считается, что его боевые характеристики намного выше, чем у любого другого учебного самолета в мире.

Таким образом, его можно быстро модифицировать и использовать в качестве легкого истребителя. Собственно, с этой целью он и используется в ВВС Замбии и Эфиопии, которые приобрели его несколькими годами раньше. L-15 оснащен радиолокационным комплексом с электронным сканирующей решеткой и, как сообщается, может развертывать ракеты класса "воздух-воздух" PL-12 с активным радиолокационным самонаведением. Такой потенциал обеспечивает преимущество в воздушном бою над большинством классов истребителей, стоящих на вооружении соседних государств.

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Эксперты считают, что продажа L-15 явилась предвестником постепенного разворота стран Персидского залива в сторону противоположную интересам западного блока. Согласно имеющейся информации, Абу-Даби отверг попытки США увязать выход ОАО из сделки от сделки по приобретению истребителей F-35 с санкциями на китайскую телекоммуникационной компанию Huawei. Напомним, в Абу-Даби не подчинились требованиям Вашингтона и не стали вводить санкции против Huawei, прекрасно осознавая, что это станет причиной отказа от поставок истребителей, а также приведет к ослаблению связей с Китаем в целом.

ОАЭ становятся важным заказчиком китайской военной техники, в частности, серии ударных беспилотников Wing Loong, последняя модификация которых была представлена в ноябре 2022 года под названием Wing Loong 3. Аналогичным образом сильно укрепила связи с Китаем соседняя Саудовская Аравия. В 2022 году между двумя странами было достигнуто соглашение о совместном производстве беспилотников для вооруженных сил арабского государства, причем китайские специалисты должны были сыграть важную роль в строительстве в стране соответствующих мощностей.

Истребители L-15 Военно-воздушных Сил Народно-освободительная армия Китая совершает крутой поворот вправо, считают военные эксперты американского издания. Journal Military Watch Magazine. На фотографии L-15 ВВС Замбии на African Aerospace and Defence Expo 2016. Замбийский учебно-тренировочный реактивный самолет L-15 и боеприпасы на выставке. Военно-воздушные силы Замбии стали первым зарубежным покупателем данных китайских учебно-боевых самолетов.  

Кроме того, сообщается, что Саудовская Аравия проявляет повышенный интерес к истребителям пятого поколения FC-31, которые в перспективе должны заменить американские F-15, Tornadoes и Eurofighter. Это связано с тем, в том числе с тем, что западные страны не производят сопоставимых истребителей со стелс-возможностями и двухдвигательными конфигурациями.

Неоднократные попытки западных стран ввести эмбарго на поставки оружия, многие из которых были реализованы, стали основным фактором, побудившим Саудовскую Аравию диверсифицировать свой флот. Эксперты считают, что именно политические ограничения, связанные с продажей оружия западными государствами, побудили Объединенные Арабские Эмираты обратить свой взор в сторону новых поставщиков вооружений.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Journal Aviation EXplorer, Nezavisimaya Gazeta, Livejournal - Imp_Navigator.

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1. (https://www.aex.ru/news/2022/2/24/241768/)
2. (https://www.ng.ru/world/2021-12-15/6_8327_f35.html)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-built-l15-uae-air-force)
4. (https://imp-navigator.livejournal.com/505801.html)

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#китай #оаэ #military watch #самолёты l-15
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