Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) планирует изменить способ предоставления информации о погоде и обратилось за помощью к компании Lockheed Martin.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), планирует полностью пересмотреть систему информирования и оповещения населения о состоянии атмосферы. Цель проекта - перевести метеорологические данные в 3D-визуальный формат, максимально приближенный к реальному восприятию погоды людьми. Согласно сообщению портала 9News, опубликованному в понедельник, агентство обратилось к аэрокосмической компании Lockheed Martin из Колорадо с просьбой помочь в решении этой сложной задачи.

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin и компания NVIDIA создают цифрового двойника глобальных погодных условий для Национального управления океанических и атмосферных исследований. Новая технология, построенная на базе системы искусственного интеллекта, объединит данные сенсоров и позволит сформировать более качественную и актуальную модель нашей планеты. The NOAA Earth Observing Digital Twin. Journal Intereting Engineering / Lockheed Martin / NVIDIA.

"Это будет продукт, похожий на Google Earth, но все эти наблюдения будут поступать практически в режиме реального времени", - заявила 9News Линн Монтгомери, инженер-исследователь Lockheed Martin. "Наша цель - объединить всю поступающую к нам информацию в единое целое - продукт который отображает погоду, так как мы ее видим".

Новая концепция будет называться NOAA Earth Observing Digital Twin и станет двойником атмосферной модели, основанной на цифровой среде, данные которой в конечном итоге будут поступать в систему прогнозирования погоды.

Использование передовых алгоритмов искусственного интеллекта

Используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта и сотрудничая с вычислительной компанией Nvidia, ученые Lockheed Martin планируют собрать, интегрировать и объединить огромное количество метеоданных.

После успешного завершения этой процедуры полученные данные будут переведены в вычислительный формат под названием Universal Scene Description (USD), который кинематографическая компания Pixar использует для создания 3D-визуальных образов.

"А вот четвертым измерением будет время", - добавила Монтгомери. "Таким образом, у нас будет двухнедельный временной интервал, в рамках которого вы сможете заглянуть в прошлое и увидеть, какие атмосферные изменения происходили на всей территории земного шара".

В сотрудничестве с @nvidia, @LockheedMartin с помощью искусственного интеллекта создает цифрового двойника для наблюдений за Землей, чтобы обеспечить @noaa централизованный подход к мониторингу текущих глобальных погодных условий. Journal Intereting Engineering. Twitter.

Конечным результатом станет система, которая позволит метеорологам получить уникальное представление об атмосфере нашей планеты. Но и это еще не все. Благодаря искусственному интеллекту новая технология сможет распознавать закономерности в данных и выявлять аномалии.

По прогнозам исследователей, проект займет больше года, но уже этой осенью Монтгомери надеется получить прототип, который можно будет продемонстрировать как пилотный вариант. "Если у вас есть информация о текущем состоянии нашего мира, то, учитывая все поступающие данные, вы сможете более точно предсказать, что произойдет в будущем", - отметила эксперт.

Цифровые двойники уже широко используются

Между тем, Мэтт Росс, старший менеджер программ в Lockheed Martin Space, в своем заявлении подчеркнул, что эта работа не является чем-то принципиально новым для компании.

"В нашей компании Lockheed Martin мы регулярно используем цифровых двойников и искусственный интеллект. Мы предоставляем нашим государственным заказчикам самую четкую, актуальную информацию об обстановке и оперативные данные для выполнения важнейших задач. Мы рады, что можем использовать наш технологический опыт для сотрудничества с Nvidia в этом проекте и в итоге предоставить NOAA своевременную, глобальную визуализацию для реализации важных миссий", - добавил инженер.

Руководитель Nvidia добавил, что новая разработка способна устранить огромное количество различных проблем. "Цифровые двойники помогают нам решать самые сложные научные и природоохранные задачи мирового масштаба", - заявил Дион Харрис, ведущий менеджер по продуктам для ускоренных вычислений в Nvidia.

"Объединение технологий искусственного интеллекта Lockheed Martin и Nvidia Omniverse позволит исследователям Национального управления океанических и атмосферных исследований США создать мощную систему для более эффективного прогнозирования погоды в глобальном масштабе".

Источники и ссылки: Journal Intereting Engineering, Journal Nine News, Twitter, Lockheed Martin Corporation.

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1. (https://twitter.com/lmnews/status/1600197695376850945)

2. (https://news.lockheedmartin.com/news-releases?item=129272)

3. (https://leds-test.ru/lockheed-martin-i-nvidia-razrabotayut-tsifrovogo-dvojnika-pogody/)

4. (https://xn--interetingengineering-elr.com/innovation/lockheed-martin-to-build-digital-twin-earth)

5. (https://www.9news.com/article/weather/lockheed-martin-earth-atmosphere-digital-twin/73-1777e74a-ec18-41bc-a125-a54355adfba5)