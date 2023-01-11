Илон Маск заявил, что у частной космической компании есть "реальные шансы на орбитальный запуск Starship в конце февраля"

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Возможно, в следующем месяце мы наконец увидим, как космический корабль Starship компании SpaceX поднимается на орбиту.

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Корабль компании SpaceX Ship 24 во время статических огневых испытаний двигателей. Journal Interesting Engineering SpaceX / Flickr.

Орбитальный запуск полностью многоразовой ракеты Starship компании SpaceX - едва ли не самая важная космическая миссия года. Возможно, нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как эта огромная ракета поднимется в небо.

Starship может впервые отправиться на орбиту уже в конце февраля, хотя наиболее вероятной датой является март, по крайней мере, об этом сообщил генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем Твиттере.

Илон Маск: "У нас есть реальные шансы в конце февраля".

Если все пойдет по плану, Starship, ракета нового поколения компании SpaceX, позволит значительно снизить стоимость последующих запусков благодаря повторному использованию космического корабля. SpaceX уже давно работает над запуском Starship, конечной целью которого является путешествие человека на Марс и более удалённые планеты.

В ноябре Маск заявил, что Starship отделяют от запуска два статических огневых испытания. Сегодня все испытания двигателя успешно завершены, поэтому многие задаются вопросом, когда же состоится старт корабля. И вот недавно Маск опубликовал в Твиттере новую информацию, в которой назвал приблизительные сроки запуска.

"У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте также весьма вероятна", - написал в своем Твиттере Илон Маск 7 января.

На днях SpaceX поделилась кадрами, на которых Ship 24 устанавливается на Super Heavy Booster 7. Ship 24 — это верхняя ступень высотой 50 метров, также известная как Starship. Booster 7 - первая ступень ракеты-носителя Super Heavy. В предстоящем испытательном полете будут использоваться оба прототипа. В течение последних месяцев они проходили многочисленные испытания на базе Starbase компании SpaceX в Южном Техасе.

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Starship станет самой мощной ракетой в мире

Несмотря на то, что, SpaceX завершает последние приготовления к запуску Starship, частной космической компании еще предстоит проделать огромную работу в преддверии этого знаменательного события. В частности, по словам Маска, компании необходимо провести полноценные статические огневые испытания 33 двигателей Booster 7.

Во время орбитального запуска Starship, корабль отправится на орбиту, а затем один раз облетит вокруг нашей планеты. После чего он приводнится в водах Тихого океана недалеко от гавайского острова Кауаи. Ракета-носитель Booster 7 вскоре после запуска с космодрома Starbase совершит посадку в акватории Мексиканского залива.

Конечно, прототипы Starship летали и раньше, совершая впечатляющие маневры типа belly-flop, однако впервые прототип Starship достигнет околоземной орбиты, а также впервые отправится в космос на Super Heavy.

В случае успешного запуска SpaceX отберет у NASA право называться организацией, обладающей самой мощной ракетой в мире. Ранее этот титул уже принадлежал компании SpaceX с ракетой Falcon Heavy. Однако в настоящее время этот титул принадлежит NASA с Space Launch System (SLS) Artemis I - самой мощной действующей ракетой в мире.

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Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Spacex, Twitter.

1. (https://www.spacex.com/vehicles/starship/)

2. (https://twitter.com/elonmusk/status/1611931024514060289)

3. (https://twitter.com/SpaceX/status/1612601348234817536)

4. (https://interestingengineering.com/innovation/spacex-next-generation-starship-next-month)