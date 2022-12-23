Активируемый теплом гидрогель, способен останавливать кровотечение прямо на поле боя.

Когда солдаты получают боевые ранения, купирование кровотечений является одной из самых главных мер по спасению жизни. Однако из-за специфических требований к работе военных врачей это может стать серьезной проблемой. Новый инъекционный гидрогель, который активируется под воздействием собственной температуры тела, возможно, поможет решить эту проблему.

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Впрочем, такой гидрогель может спасти жизнь не только на поле боя, но и в мирной жизни. Journal Biomaterials Science. Depositphotos

Гидрогели (цепочки молекул, которые могут хранить значительное количество воды) являются своего рода современным "чудо-материалом". Эксперименты показали, что они могут работать как броня, извлекать питьевую воду из воздуха и служить в качестве защитных покрытий для окон, сохраняющих прохладу в зданиях. Благодаря высокому содержанию воды, они часто используются в медицине, в частности, для восстановления поврежденных позвоночных дисков или создания более качественных мозговых имплантатов.

Гидрогели перспективны в качестве уникального перевязочного материала. Белки входящие в их структуру убивают бактерии на ожоговых ранах, помогают залечивать повреждения в пищеварительном тракте и способны "приклеиваться" к влажной коже под воздействием ультразвука.

Однако по словам исследователей из Института Тарасаки в Лос-Анджелесе, гидрогелиевые пластыри до настоящего времени не могли обеспечить "быструю, контролируемую остановку кровотечений". В попытке исправить эту ситуацию исследователи смешали коагулянт крови с термочувствительным полимером под названием поли(N-изопропилакриламид).

Затем было проведено два эксперимента. В одном из них ученые смоделировали кровоток человека. Для этого использовались шприцы и трубки, температура которых была такой же, как температура крови в организме человека, а затем смоделировали ранение повредив трубки конструкции. В рамках другого эксперимента они прокололи печень мышей, вызвав кровотечение. В обоих случаях гидрогель при контакте с ранами (реальными или имитированными) становился твердым и успешно останавливал кровоток. При необходимости гель можно было легко удалить путем промывания раны холодным физиологическим раствором, что не приводило к возобновлению кровотечения.

Согласно анализу ранений, полученных на полях сражений в период с 2001 по 2011 год, 87,3% всех смертей случились до того, как солдат смогли доставить в медицинское учреждение, при этом из общего числа жертв 90,9% умерли от кровопотерь. Учёные считают, что простой и эффективный метод, способный быстро остановить кровотечение, может существенно повлиять на снижение смертности среди военнослужащих.

По словам исследователей, потенциал нового материала дополнительно увеличивает тот факт, что он удовлетворяет большинству требований к борьбе с кровотечениями на поле боя, а именно: "(1) быстрый и качественный гемостаз при широком спектре повреждений и травм, (2) устойчивый кровоостанавливающий эффект в течение нескольких часов в условиях отсроченной эвакуации, (3) легкое удаление препарата без остаточных следов в области повреждений или ранений, (4) гель может легко использовать даже неспециалист, то есть человек, не имеющий практически никакой подготовки, (5) простота изготовления и стерилизации при небольших затратах, (6) простое хранение с длительной стабильностью даже в экстремальных климатических условиях, и (7) отличная биологическая совместимость при отсутствии побочных эффектов".

Исследователи также отметили, что такую технологию можно с успехом практиковать для лечения любых ран - не только тех, которые были получены во время военный конфликтов. Кроме того, для более эффективного заживления ран гидрогель может быть насыщен лекарственными препаратами или другими материалами.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Biomaterials Science.

Источник: Terasaki Institute, Journal Biomaterials Science, Journal New Atlas.

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1. (https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/BM/D2BM01559E#cit25)

2. (https://newatlas.com/medical/heat-activated-hydrogel-stops-battlefield-bleeds/)

3. (https://terasaki.org/institute/news/pr/rapid-temperature-sensitive-hemorrhage-control.html)