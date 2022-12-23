Понимание того, как стеклянные лягушки избегают образования сгустков крови, поможет в лечении тромбозов у людей.

Во время сна стеклянные лягушки способны увеличить свою прозрачность более чем в два раза, направляя почти 90 процентов клеток крови в печень. Причём такие процессы протекают без каких-либо видимых последствий для здоровья земноводных.

реклама

Прозрачное брюхо самца стеклянной лягушки (Hyalinobatrachium aureoguttatum). Прозрачность лягушек имеет потенциально важное значение для процесса свертывания крови у человек, Canande River Reserve, Choco forest, Ecuador. GFC Collection/Alamy / Journal New Scientist.

Стеклянные лягушки могут увеличить свою прозрачность примерно на 61 процент, накапливая во время сна большую часть своей крови в печени. Исследователи надеются, что понимание механизма, с помощью которого лягушкам удается накапливать кровь без образования сгустков, позволит по-новому взглянуть на профилактику опасных тромбов у других животных, включая человека.

Эти крошечные земноводные, обитающие в тропиках, днем спят на ярко-зеленых листьях и выходят на поиски пищи под покровом темноты. Прозрачность помогает стеклянным лягушкам оставаться незаметными для хищников. Ученые считают, что это довольно непростая биологическая задача, учитывая, что большинству животных необходимо непрерывно перекачивать красные кровяные тельца по всему телу, доставляя кислород к тканям.

"Прозрачность довольно редкое явление среди позвоночных, - рассказывает Джесси Делия из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Лишь нескольким видам рыб и амфибий удалось в ходе эволюции добиться подобных результатов, включая стеклянную лягушку Флейшмана (Hyalinobatrachium fleischmanni). "Если бы не зеленая кожа на их спине, вы, вероятно, смогли бы читать сквозь них газету", - говорит Делия.

Делия и ее коллеги решили более внимательно изучить прозрачность лягушек. Они заметили, что во время сна животные кажутся гораздо более прозрачными, чем во время бодрствования. Поэтому ученые измерили прозрачность животных, излучая сквозь них свет с разными длинами вол, в момент их активности и в состоянии покоя. Они обнаружили, что во время сна лягушки становились прозрачнее более чем на 61 процент.

Отслеживая в режиме реального времени движение крови в организмах животных исследователи с помощью фотоакустической визуализации, обнаружили, что стеклянные лягушки во время сна "прячут" около 89 процентов своих красных кровяных телец (эритроцитов) в печени. Во время сна печень этих земноводных увеличивалась в среднем на 40 процентов. Когда лягушки просыпались, и циркуляция их крови усиливалась, прозрачность снижалась, а печень уменьшалась в размерах.

Стеклянные лягушки увеличивают свою прозрачность на 61% за счет накопления крови в печени во время сна. Это помогает животным оставаться незаметными для хищников. Journal New Scientist.

" "Не то, чтобы лягушки накапливали в печени немного крови - они закачивали туда почти всю свою кровь", - рассказывает Карен Уоркентин из Бостонского университета, не принимавшая участия в работе. "Я считаю, что это потрясающе".

У большинства позвоночных животных накапливание красных кровяных телец приводит к свертыванию крови и образованию тромбов, однако у этих амфибий такие процессы, похоже, не вызывают негативных последствий для здоровья. Делия сказала, что они пока не понимают, как стеклянным лягушкам удается избегать свертывания крови, но надеются, что эта работа поможет исследователям продвинуться в лечении тромбов у людей.

Источники и ссылки: Journal Science, Journal New Scientist, Youtu.be

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

1. (https://youtu.be/wW_SgEMCZxY)

2. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf7524)

3. (https://www.newscientist.com/article/2353005-glass-frogs-turn-translucent-by-hiding-blood-in-their-liver/)