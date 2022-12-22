Так например, солнечную электростанцию размером с футбольное поле можно смонтировать всего за один день

Австралийская компания 5B производит навесные, раскладывающиеся солнечные панели, которые можно очень быстро и легко смонтировать в промышленных масштабах. В мае компания 5B продемонстрировала, насколько это просто. Команда из 10 человек за один день развернула массив мощностью 1,1 МВт на участке размером с футбольное поле.

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Три человека и вилочный погрузчик могут собрать солнечную ферму мощностью в мегаватт всего за одну неделю, утверждает 5B. Journal Newatlas / 5B.

По словам представителей компании, это не только самая быстрая в установке солнечная батарея - по сравнению с другими конструкциями такие элементы можно снова упаковать и перевезти на новое место.

Идея достаточно проста - 5B предварительно изготавливает на заводе модули "Maverick" включающие от 40 до 90 крупногабаритных фотоэлектрических элементов. Ряды панелей соединены между собой шарнирами, благодаря чему их можно аккуратно укладывать в транспортный контейнер. Затем на грузовиках они отправляются на стройплощадку, где их аккуратно выгружают с помощью вилочного погрузчика. Для того, чтобы развернуть модули в массивы и подключить достаточно команды из трех человек. Именно столько людей за неделю смонтируют массив солнечных батарей мощностью в один мегаватт.

Компания 5B уже разместила свою быстро разворачиваемую систему Maverick более чем на 100 объектах. Journal Newatlas / 5B

Компания заявила, что ее система позволяет получить в два раза больше энергии, чем технология использующая одноосные солнечные трекеры (система поворота солнечных модулей). Кроме того, благодаря более быстрому и дешевому процессу установки, конечная стоимость энергии снижается более чем на 20 процентов.

На ранних этапах производства солнечных массивов стоимость самих панелей всегда была самой затратной статьей бюджета, а стоимость монтажа была не столь велика. Однако по мере снижения цен на панели ситуация несколько изменилась - согласно отчету IRENA от 2019 года, затраты на установку могут колебаться от 10% до 25 процентов от общей стоимости солнечной фермы.

Благодаря навесным панелям модули складываются в транспортные контейнеры, а затем раскладываются непосредственно на месте эксплуатации. Journal Newatlas / 5B.

Таким образом, массив промышленного масштаба, который может быть развернут в столь короткие сроки с участием небольшого числа специалистов, несомненно, является серьезным преимуществом. Компания 5B поставляет свою продукцию на международный рынок. Так, например, рекордное по своим масштабам развертывание системы, было завершено в Чили в мае этого года. В настоящее время компания уже развернула системы Maverick более чем на 100 объектах. Общая мощность производства электроэнергии превысила 60 МВт. В ближайшие планы 5B входит создание производственного и сборочного центра в Северной Америке.

С уникальной технологией можно ознакомиться на видео ниже.

Компания 5B установила новый рекорд по скорости развертывания солнечных батарей в пустыне Атакама в Чили благодаря сотрудничеству с компанией SolarMovil.

Источники и ссылки: Journal Newatlas, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, 5B.

1. (https://newatlas.com/energy/5b-fast-solar-rollout/)

2. (https://5b.co/news/2022/5b-closes-aud55-million-series-b-funding-round-with-aud20-million-bp-ventures-investment)

3. (https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf)

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