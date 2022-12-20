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Компания SpaceX Илона Маска готовится к запуску ракеты Starship
Ожидается, что многоразовая ракета Starship обгонит SLS NASA и станет самой мощной ракетой в мире.
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Компания SpaceX готовится к орбитальному запуску Starship - массивной многоразовой ракеты, которую планирует использовать для отправки людей на Марс.

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A Starship on the SpaceX Starbase. SpaceX 

В своем официальном заявлении SpaceX сообщила: "Первая испытательная миссия продлится около 90 минут и начнется с огненного полета ракеты-носителя над водами Мексиканского залива".

Как отмечает газета Washington Post, конкретная дата первого орбитального полета звездолета еще не назначена, хотя все сроки, ранее объявленные генеральным директором SpaceX Илоном Маском и президентом Гвинн Шотвелл, уже давно истекли. Тем не менее, предстартовая подготовка ракеты близится к завершению.

Starship станет самой мощной ракетой в мире

SpaceX установила на Starship собственные двигатели нового поколения Raptor. Компания уже испытала несколько из них в ходе последних статических огневых испытаний на прототипе ракеты Ship 24 и на ускорителе Super Heavy Booster 7 и, которые, судя по всему, будут использоваться для орбитального запуска.

В собранном виде Starship будет выше двухступенчатой сверхтяжёлой ракеты NASA Artemis I, Space Launch System (SLS), которая недавно была признана самой мощной ракетой всех времён. Если все пойдет по плану, Starship вернет корону первенства SpaceX. (Ранее рекорд также принадлежал тяжелой ракете компании - Falcon Heavy).

При взлете SLS создавала тягу около 3400 тонн. В то же время используя три ракеты-носителя Falcon 9, Falcon Heavy выдавала 2270 тонн тяги. Ожидается, что Starship побьет рекорд, установленный SLS, обеспечив впечатляющую тягу в 7700 тонн.

Тем не менее, до запуска Starship пока далеко, причем успех орбитального полета не гарантирован. "С первым запуском связано много рисков, поэтому я бы не сказал, что он будет успешным, но я думаю, что мы добьемся большого прогресса", - пояснил Маск в прошлом году на заседании Национальной академии наук, инженерии и медицины (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine - NASEM).

Стратегия SpaceX - как добиться успеха в новом году.

В SpaceX предусмотрена стратегия планирования экспериментов и разработки своих ракет, а также сбора максимального количества данных, если вдруг что-то идет не так.

По сообщению Washington Post, бывший директор по сертификации SpaceX Абхи Трипати недавно сказал, что "лучше потерпеть неудачу сейчас, чем проиграть позже из-за того, что вы оставили данные на столе, потому что слишком боялись публичного провала на этапе разработки".

Руководство SpaceX "всячески поощряет риски, если они безопасны для персонала и имущества компании".

Подобная стратегия успешно используется в SpaceX, поскольку этот год стал для компании рекордным: еще в октябре она превзошла свое собственное достижение по количеству запусков ракет Falcon 9. В мае прошлого года компания впервые успешно приземлила прототип звездолета после проведения высотных летных испытаний.

Успешная посадка произошла после нескольких опасных касаний стартовой площадки. Интересно, удастся ли Starship с первого раза совершить посадку (она должна произойти в Тихом океане недалеко от Гавайев) после орбитального испытательного полета. Возможно, чтобы узнать это, нам не придется долго ждать. Тем более что Илон Маск неоднократно заявлял, что Starship находится в двух шагах от запуска.

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Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, The Washington Post    
1. (https://interestingengineering.com/innovation/starship-will-be-most-powerful-rocket)
2. (https://www.wsj.com/articles/elon-musks-spacex-prepares-for-starship-launch-11671327551)

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