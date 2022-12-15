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Дональд Трамп требует прекратить действие конституции США из-за поражения на выборах
Демократы призывают подвергнуть Трампа "общественному остракизму"
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Бывший президент США Дональд Трамп призывает прекратить действие конституции своей страны и восстановить его в качестве президента.

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Выступающий кандидат в президенты США Дональд Трамп во время первых теледебатов в преддверии президентских выборов в США в 2016 году (AP Photo / Al Mayadeen English Television Channel )

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на днях призвал прекратить действие конституции своей страны в попытке отменить результаты президентских выборов, которые он проиграл в 2020 году против действующего президента Джо Байдена. Это произошло на фоне заявлений о фальсификации результатов голосования. Трамп подчеркнул, что он должен быть восстановлен в должности президента.

Требование отменить конституцию прозвучало в заявлении, которое бывший президент сделал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Вы отменяете итоги выборов президента 2020 года и признаете ЗАКОННОГО ПОБЕДИТЕЛЯ или проводите НОВЫЕ ВЫБОРЫ?" - говорится в сообщении. " Массовые фальсификации подобного рода и масштаба требуют отмены всех норм, регламентов и законов, включая те, которые прописаны в Конституции".

Он также обвинил крупнейшие технологические компании, так называемы Большие технологии, в сотрудничестве с демократами, подчеркнув, что "наши великие "основатели" не хотели и не потворствовали фальсификации и подтасовке результатов выборов!".

Публикация в Truth Social появилась на фоне появления "Файлов Twitter" - электронных документов, опубликованных генеральным директором социальной сети Илоном Маском, подтверждающих дискуссию 2020 года относительно статьи New York Post о некоторых материалах и файлах, обнаруженных на ноутбуке Хантера Байдена.

В своей социальной сети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп призывает к прекращению действия конституции Соединенных Штатов. Al Mayadeen English Television Channel.

О содержимом ноутбука впервые рассказала газета New York Post перед президентскими выборами в США в 2020 году, после чего кампания Байдена, а также ряд американских спецслужб и средств массовой информации назвали это "российской дезинформацией", направленной на переизбрание Дональда Трампа. Крупнейшие платформы социальных сетей, такие как Twitter и Facebook, запретили распространение резонансной статьи и материалов с ноутбука Хантера Байдена.

Комментируя пост 45-й президента, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что заявления Трампа являются "анафемой для души нашей нации и должны быть подвергнуты общественному остракизму".

"Невозможно любить Америку только тогда, когда ты побеждаешь", - подчеркнул пресс-секретарь, акцентируя внимание на важности конституции США и отметив, что избранные лидеры клянутся поддерживать ее, а не подрывать.

Электронные письма, обнародованные Илоном Маском, рассказывают о том, как сотрудники юридического, политического и коммуникационного отделов Twitter обсуждали, следует ли им ограничить вышеупомянутую статью в рамках политики использования взломанных материалов всего за несколько недель до выборов 2020 года, на которых Дональд Трамп должен был встретиться с отцом Хантера Байденом.

Напомним, что в начале года республиканец от Калифорнии Даррелл Исса заявил, что ноутбук Хантера Байдена находится у членов его партии, и они изучают "этот кладезь информации". Это случилось в то время, когда законодатели-республиканцы сообщили о планах провести расследование в отношении этого устройства.

После долгого периода молчания без всякого анонса, в середине ноября Трамп объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве кандидата от Республиканской партии.

 "Чтобы снова сделать Америку великой и могучей, я сегодня объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США", - сказал Трамп своим сторонникам, собравшимся в Мар-а-Лаго.

В начале своего выступления Трамп перечислил свои "достижения" за время пребывания на посту президента, обвинил администрацию Байдена и "радикальных левых" в нынешнем экономическом положении страны, а также другие политические решения, которые до сих пор вызывают много вопросов.

Вечером, когда бывший президент Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании в 2024 году, консервативный "Клуб роста" нанес предупреждающий удар - и дал понять Трампу, что может поддержать его главного оппонента, губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

Стоит отметить, что ряд партийных функционеров обвинили Трампа в более слабых, чем ожидалось, результатах республиканцев на промежуточных выборах в прошлом месяце, предположив, что пришло время отказаться от дважды дискредитированного президента.

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Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, BBC
1. (https://www.bbc.com/russian/news-63853753)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-calls-for-termination-of-constitution-over-election-lo)

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