Тяга к природе, релаксации, отдыху и занятиям спортом будет гораздо сильнее в NomadPro, чем в обычном домашнем офисе.

Еще в начале 2021 года компания Nissan показала любопытное концептуальное воплощение раздвижного фургона для мобильного офиса, который должен помочь людям, живущим вдали от дома, выбраться на природу для удаленной работы. Теперь Fuso усовершенствовал эту идею, представив NomadPro Canter - концептуальный мобильный офис на большой грузовой платформе, благодаря которому живая природа станет частью вашего дома. В отличие от концепта Nissan, NomadPro представляет собой более органичный фургон, оснащенный спальными местами, мини-кухней и душевой, то есть всем необходимым для многодневных командировок... или поездок на с возможностью удаленной работы.

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NomadPro способен превратиться из грузовика-фургона в офис на природе или в стационарный лагерь. Mitsubishi Fuso.

Несмотря на то, что затяжные последствия пандемии Ковид-19 сейчас гораздо менее актуальны, чем в январе 2021 года, они, конечно, не исчезли полностью. Компания Fuso объясняет, что рост популярности удаленной работы или работы на дому (WFH), вызванный пандемией, послужил движущей силой дизайна NomadPro. Концептуальный грузовик задуман как временная возможность избавиться от недостатков жизни и работы в скучном пространстве - таких, как недостаточная физическая активность, стресс и умственная усталость, которые могут возникнуть из-за отсутствия границ между домом и работой.

Яркий внешний вид NomadPro вдохновлен традиционным текстильным дизайном ягасури - традиционным японским узором, изображающим оперение стрел. Mitsubishi Fuso.

Так же, как и Nissan Office Pod, NomadPro является одновременно источником вдохновения и средством для воссоединения с природой, при этом оставаясь полноценным членом рабочего коллектива. Для тех, кто уже ведет образ жизни цифрового кочевника, он представляет собой интригующее видение большого, открытого специально построенного офисного фургона, который может соперничать с Living Vehicle Creative Studio или Airstream Flying Cloud Office в плане объединения путешествий, работы и повседневной жизни.

Вырваться из домашнего офиса и плодотворно поработать на природе. Mitsubishi Fuso.

NomadPro построен на базе 2WD Fuso Canter и не предназначен для экстремально удаленных поездок, как например платформа Canter 4x4, которая иногда используется для создания экспедиционных автомобилей. Вместо этого он лучше подходит для более обустроенных мест, таких как местные парки, лесные пикниковые зоны или кемпинги.

Ночью легким движением руки кабинет превращается, кабинет превращается... в кровать, на которой могут свободно разместиться два человека. Mitsubishi Fuso.

Просто припарковать здоровенный грузовик рядом со скромным столиком для пикника и поработать на клавиатуре в условиях офисного бокса внутри машины — это не тот уровень ментального или же физического настроя, на который рассчитывает компания Fuso, поэтому она поместила конструкцию NomadPro в специализированный раздвижной бокс. При нажатии на кнопку одна из боковых стенок поднимается вверх вместе с крышей, образуя навес над салоном. При этом нижняя часть боковой стенки опускается вниз, образуя полноценный настил. Такая конструкция, по большому счету, практически стирает из пространства офиса/автомобиля целую стену, погружая кочевников в лоно окружающую природы.

Тяга к природе, релаксации, отдыху и занятиям спортом будет гораздо сильнее в NomadPro, чем в обычном домашнем офисе. Mitsubishi Fuso.

В интерьере Fuso функциональное пространство для работы и отдыха органично сочетается с японскими мотивами здоровья и благополучия. В центре композиции находится мобильное рабочее место, которое с легкостью можно использовать в качестве обеденной зоны. Оно включает в себя переднюю скамью, выдвижной стол/стул, систему с двумя мониторами и выдвижную скамью.

Боковая стенка Fuso NomadPro раскладывается и превращается в открытый офис с навесом и палубой. Mitsubishi Fuso.

Чтобы решить вопрос отсутствия границ между работой и личной жизнью, от которого трудно избавиться, работая дома (или в мобильном офисе RV, построенном специально для работы и ночлега), Fuso установила откидную кровать в духе туристического фургона. В ночное время она практически полностью занимает офисное пространство. Стол и задняя скамья сдвигаются, экраны компьютеров могут быть скрыты за дверцами шкафов, а откидная двуспальная кровать выдвигается из-под скамьи, установленной спереди. Таким образом, мобильный офис превращается в спальню. В зоне отдыха есть встроенная ночная тумбочка и теплое, расслабляющее освещение. Монитор компьютера можно использовать в качестве телевизора.

Одиночная ночевка с Fuso NomadPro Canter. Mitsubishi Fuso.

Но не зависимо от того, в каком режиме находится NomadPro - для работы или отдыха, с открытыми или закрытыми боковыми стенками - он спроектирован так, чтобы поддерживать тесную связь с природой, используя популярные японские стратегии в оформлении помещений. Мебель и отделка выполнены из натурального дерева, а бамбуковый пол имеет каменную инкрустацию, напоминающую садовую дорожку. В душевой комнате есть табурет из древесины кипариса и традиционная емкость для купания oke.

Задний кухонный модуль NomadPro выглядит словно его скопировали из роскошного кемпер-фургона. Он укомплектован столешницей из орехового дерева, высоким кухонным смесителем и портативной индукционной плитой. Душевая комната находится в заднем углу за кухней, отделенная выдвижной дверью гармошкой.

Для создания рабочего прототипа NomadPro компания Fuso сотрудничала с производителем кузовов Pabco и производителем фургонов Dream Drive, тем не менее, компания не планирует разрабатывать серийную версию для потребителей. Тем не менее, концепция будет представлена в цифровом контенте и будет представлена на автошоу и в автотуре по региону Канто в Японии.

В приведенном ниже видеоролике подробно описывается устройство NomadPro и то, как автомобиль может стать хорошим помощником для креативных личностей.

Концепт FUSO | NOMADPro, Taking Creativity Further Afield

Источники ссылки : Daimler, Fuso, Journal Newatlas

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1. (https://newatlas.com/automotive/fuso-nomadpro-mobile-office-canter/)

2. (https://www.mitsubishi-fuso.com/en/news/2022/12/06/mftbc-introduces-the-nomadpro-canter-concept-vehicle-in-response-to-new-remote-work-lifestyles/)

3. (https://media.daimlertruck.com/marsMediaSite/en/instance/ko/A-fit-for-purpose-workplace-on-wheels-in-the-heart-of-nature-the-FUSO-NOMADPro.xhtml?oid=52124453)

