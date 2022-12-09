Новая технология поможет сократить смертность от побочных реакций на лекарственные препараты.

Вы когда-нибудь принимали лекарство, побочные эффекты которого вас приятно удивили? Нет? Скорее всего, всё было наоборот. Например, после приёма антибиотика у вас началась крапивница, кожный зуд или ангионевротический отек, а после лекарства от аллергии - эффекты в виде сухости глаз и нечеткого зрения. И такое случается гораздо чаще, чем вы думаете. Кстати, неожиданный побочный эффект лекарства от давления, как оказалось, вызывает у мужчин эрекцию, в результате чего была открыта виагра.

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Новая технология поможет сократить смертность от побочных реакций на лекарства. Photo Illustration by The Daily Beast / Getty

Так происходит потому, что разработчики лекарств обычно не знают обо всех побочных эффектах, когда препарат выпускается на рынок. Как показало исследование, проведенное в Гарвардском университете, только в США побочные реакции (или побочные эффекты) являются причиной 1,9 миллиона ежегодных госпитализаций и почти 128 000 смертей.

Отчасти это связано с тем, что исследователи не могут выявить все потенциальные побочные эффекты во время клинических испытаний. После выпуска препарата на рынок и, следовательно, увеличения числа его потребителей, ученые получают более полное представление о его механизмах воздействия. Вероятно, можно использовать данные, собранные в ходе клинических испытаний, для прогнозирования побочных реакций с помощью искусственного интеллекта.

В работе, опубликованной 7 декабря в журнале Cell Reports Methods, международная группа исследователей использовала алгоритм машинного обучения более 500 "терапевтически разнообразных лекарств", обнаружив более 900 побочных эффектов. Умная технология, названная геометрической саморазвивающейся моделью (Geometric Self Expressive Model - GSEM), может быть использована для предсказания побочных эффектов лекарств до их выхода на рынок и спасения человеческих жизней.

"Раннее и точное обнаружение побочных эффектов имеет решающее значение для клинического успеха разрабатываемых препаратов", - пишут авторы. Позже они добавили, что технология GSEM позволяет использовать данные, полученные в ходе клинических испытаний, "для выявления неизвестных побочных эффектов, которые могут проявиться только после выхода препарата на рынок".

Это не первая попытка использовать искусственный интеллект для поиска побочных эффектов. В прошлом подобные эксперименты пытались использовать компьютерное моделирование для идентификации побочных реакций уже после выхода препарата на рынок, а также использовать только те данные, которые были получены на этапе доклинических испытаний.

Однако в данном исследовании авторы опирались только на информацию, предоставленную ресурсом Side Effect Resource - базой данных о побочных реакциях препаратов, полученных в ходе клинических испытаний. Затем ИИ отобрал относительно небольшое количество побочных эффектов и использовал его для прогнозирования более широкого спектра возможных симптомов от приема лекарств.

Авторы проекта считают, что система может быть использована для "прогнозирования частоты побочных эффектов лекарств у пациентов", и добавили, что ИИ может "быть полезен для раннего обнаружения редких побочных реакций, которые невозможно эффективно изучить в рамках небольших клинических испытаний".

Однако, как и в случае со всем, что связано с искусственным интеллектом, следует отметить, что этот метод не является панацеей для предсказания побочных эффектов и должен использоваться в сочетании со строгими клиническими испытаниями и постмаркетинговыми экспертизами.

В более ранних исследованиях мы неоднократно наблюдали, как боты порой ведут себя неадекватно, демонстрируя расовую и гендерную необъективность. В сочетании с медицинскими данными, которые имеют свою печально известную историю научного расизма, это может стать благодатной почвой для нанесения вреда и возникновения предубеждений.

Тем не менее, существует вероятность того, что подобный ИИ поможет сократить число госпитализаций и смертей из-за неблагоприятных реакций на лекарства, что, разумеется, прекрасно. Только теперь приготовьтесь к еще более длинным и бессвязным перечислениям побочных эффектов во время рекламы лекарств.

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Источники и ссылки: Journal The Daily Beast, Journal Cell Reports Methods

1 . (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667237522002557)

2. (https://www.thedailybeast.com/this-ai-bot-can-predict-side-effects-for-new-drugs)